Apple открыла завесу тайны над своими лабораториями по разработке процессоров Apple Silicon, раскрывая масштабы и достижения своей команды инженеров

CNBC Business News недавно представила уникальный взгляд на лаборатории Apple в Кремниевой Долине, где разрабатываются процессоры Apple Silicon. Журналист Кэти Тарасов посетила эти секретные лаборатории и побеседовала с ключевыми инженерами компании, чтобы узнать больше о переходе Apple на собственное производство процессоров, их основных достижениях и общем масштабе операции.

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Как выяснилось, начало разработки процессоров Apple датируется примерно 2008 годом. В то время над проектом работала небольшая команда из 40-50 инженеров. Однако с выпуском первого собственного процессора Apple, A4, который использовался в iPhone 4 и первом iPad, команда расширилась до нескольких тысяч специалистов, распределенных по лабораториям по всему миру, включая такие страны, как США, Израиль, Германия, Австрия, Великобритания и Япония.

Джон Тернус, ветеран Apple и старший вице-президент по аппаратному инженерингу, назвал разработку и внедрение Apple Silicon "одним из самых значительных изменений в Apple за последние 20 лет". Он выразил восторг по поводу достигнутого прогресса, особенно отметив, что благодаря новым технологиям компания смогла создать MacBook Air, который не только тонкий и легкий, но и обладает продолжительным временем работы от батареи и высокой производительностью.

Джони Сруджи, глава направления Apple Silicon, подчеркнул, что чипы Apple Silicon разрабатываются специально для продуктов Apple, что позволяет максимально оптимизировать их для конкретных устройств. В последнее время особое внимание уделяется усилению графической части SoC, включая такие функции, как аппаратно-ускоренная трассировка лучей и ускорение теневой обработки.

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Однако, несмотря на значительные успехи в разработке процессоров, Apple пока не планирует включать модемы в свои SoC. По словам Сруджи, компания активно работает над собственными чипами Wi-Fi и Bluetooth.