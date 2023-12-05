Исследование показало, что каждая транзакция Биткоина потребляет объем воды, достаточный для заполнения бассейна, что может привести к дефициту пресной воды в некоторых регионах, особенно если популярность криптовалюты продолжит расти.

Новое исследование выявило, что каждая транзакция Биткоина потребляет около 4,227 галлонов пресной воды, что равносильно заполнению обычного бассейна. Этот факт вызывает беспокойство о возможном дефиците пресной воды, особенно в США, если использование Биткоина продолжит расти.

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Алекс Де Врис, специалист по данным из DNB и исследователь из VU Amsterdam, подчеркнул, что потребление воды Биткоином увеличивается с каждым годом. Согласно его расчетам, в США ежегодно для поддержания работы сети Биткоина используется от 8.6 до 35.1 миллиарда литров воды, что приблизительно равняется одному бассейну на каждую транзакцию.

Как рассчитывается потребление воды? Исследование учитывает как прямое, так и косвенное потребление воды. Дата-центры, где происходит майнинг криптовалюты, используют воду для систем охлаждения и поддержания нужного уровня влажности. Кроме того, огромное количество воды расходуется на производство электроэнергии для работы этих серверов.

В США крупномасштабный майнинг Биткоина потребляет от 93.5 до 120 гигалитров воды в год, что сравнимо с потреблением воды 300,000 американских семей. Особенно большой объем потребления приходится на Техас.

Предложения по Решению Проблемы Среди возможных решений проблемы - использование диэлектрической жидкости для охлаждения серверов вместо воды. Также предлагается снизить косвенное потребление воды, переключив электростанции на источники энергии, не требующие воды, такие как ветровая, солнечная энергия и термоэлектрические генераторы с сухими системами охлаждения.

Для сравнения, сеть Ethereum снизила свое потребление энергии, внедрив изменения в свою экосистему и ПО. В то время как сообщество Биткоина пока сопротивляется подобным изменениям.

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Это исследование подчеркивает необходимость более ответственного подхода к использованию ресурсов в индустрии криптовалют, особенно учитывая возможные экологические последствия.