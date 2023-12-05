Команда CPSdrone успешно разработала и испытала подводный 3D принтер, который показал хорошие результаты в аквариуме, но столкнулся с проблемами коррозии при тестировании в бассейне.

Команда инженеров CPSdrone представила прорывной проект в мире 3D печати: подводный 3D принтер, способный работать в условиях полного погружения в воду. Этот уникальный принтер, построенный на основе популярной модели Prusa i3, был специально адаптирован для функционирования под водой.

реклама

Инженеры усовершенствовали его, используя водоотталкивающие эпоксидные смолы для изоляции и заменили чувствительные к коррозии металлические компоненты на более устойчивые пластиковые. Основные электронные элементы, включая дисплей и блок питания, были оставлены на поверхности, чтобы предотвратить возможность короткого замыкания.

Проект прошел серию испытаний в разнообразных водных средах. Сначала принтер был опробован в аквариуме, где он успешно работал на протяжении недели, демонстрируя стабильность и надежность. Затем команда перенесла тесты в общественный бассейн. В этой среде возникли определенные трудности: из-за длительного нахождения в воде некоторые части двигателя начали подвергаться коррозии, что привело к сбоям в его работе.

Тем не менее, эксперимент показал значительные преимущества подводной 3D печати. В частности, отсутствие необходимости в вентиляторах для охлаждения под водой способствует повышению качества печатных изделий. Команда CPSdrone уже обдумывает пути улучшения дизайна принтера, включая внедрение водонепроницаемых двигателей, чтобы сделать процесс более устойчивым и долговечным.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Этот экспериментальный проект открывает новые возможности для подводной 3D печати, показывая потенциал ее использования в различных условиях. Однако он также подчеркивает необходимость дальнейших исследований и усовершенствований для преодоления технических препятствий, таких как коррозия.