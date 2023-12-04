Министр торговли США Джина Раймондо заявила о необходимости усиления мер по контролю за экспортом ИИ-чипов, чтобы предотвратить их попадание в Китай.

В рамках усиления мер контроля за экспортом высокотехнологичных ИИ-чипов, министр торговли США Джина Раймондо выступила с решительным заявлением. Она призвала к увеличению бюджета для эффективного применения санкций, целью которых является предотвращение попадания передовых технологий в руки Китая. Особое внимание в её выступлении было уделено компаниям, занимающимся производством GPU и ИИ-чипов, и практике их модификации для обхода существующих санкций.

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Раймондо подчеркнула, что предотвращение доступа Китая к этим технологиям имеет ключевое значение для национальной безопасности США. Она указала на необходимость глубокого сотрудничества с технологическими компаниями и предложила новый подход к взаимодействию, основанный на непрерывном диалоге между инженерами обеих сторон.

Особое внимание министра привлекла практика компании Nvidia, которая, по её словам, намеренно снижает характеристики своих чипов для соответствия требованиям экспортного контроля. Раймондо признала, что это был традиционный метод обхода ограничений, однако теперь правительство намерено пересмотреть подход к контролю, делая акцент на возможностях технологий, а не только на их производительности.

Министр торговли подчеркнула, что в случае нежелания компаний сотрудничать, правительство готово незамедлительно пересматривать экспортные ограничения. Таким образом, США демонстрируют намерение действовать не только в рамках формальных правил, но и в духе соблюдения национальных интересов и безопасности.

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