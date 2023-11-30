Amazon Q — это новый чат-бот для бизнеса, который отвечает на вопросы, используя личные данные компании, и адаптирует ответы к конкретным должностным функциям.

Генеральный директор Amazon Эндрю Джесси сообщил о запуске Amazon Q, подчеркнув, что это новый тип генеративного искусственного интеллекта, специально предназначенного для рабочих задач и настроенного под конкретные бизнес-потребности.

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Amazon Q уже используют такие компании, как Accenture, Amazon, BMW Group, Gilead, Mission Cloud, Orbit Irrigation и Wunderkind.

Бот предлагает ассистирование в различных сферах бизнеса. Например, для разработчиков Amazon Q может помочь в построении, развертывании и управлении нагрузками на AWS. Для сотрудников контакт-центра - в формулировке ответов на запросы клиентов.

Важной особенностью является использование чат-ботом данных компании, включая информацию из репозиториев, кодовых баз и корпоративных систем. Бизнесы могут интегрировать свои данные из различных источников, таких как Amazon S3, Dropbox, Confluence, Google Drive, Microsoft 365, Salesforce, ServiceNow, Zendesk и другие.

Цель Amazon - сделать настраиваемые чат-боты доступными для широкого круга бизнесов, предоставив им гибкое решение без необходимости создавать всё с нуля. Такой подход напоминает стратегию AWS, которая позволяет компаниям использовать облачные вычисления, избегая необходимости создавать собственные центры обработки данных.

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Amazon обещает обеспечить безопасность данных компаний, предотвращая утечку коммерческих секретов. Организации могут быть уверены в сохранности конфиденциальной информации. Новый чат-бот становится еще одним шагом в направлении более индивидуализированных искусственных интеллектов, отличаясь от универсальных ботов, таких как ChatGPT или Google Bard. Ранее OpenAI также представила свои настраиваемые боты, GPT, которые используют внутренние данные для ответов на запросы. Компания также предоставляет корпоративный план для повышения уровня безопасности.