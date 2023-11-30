Космическая стратегия в реальном времени "Homeworld 3" выходит в феврале 2024 года, и разработчики опубликовали системные требования, которые оказались весьма высокими.

Игра в жанре космической стратегии в реальном времени "Homeworld 3" ожидается на рынке в феврале 2024 года, и разработчики опубликовали детальные системные требования для игры. Эти требования оказались довольно высокими, что делает "Homeworld 3" одной из требовательных к производительности игр даже среди стратегий.

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Чтобы запустить игру, вам потребуется, как минимум, шестиядерный процессор. Игра обещает поддержку различных передовых технологий, таких как Raytracing, HDR и технологии улучшения графики, включая DLSS Super Resolution и FidelityFX Super Resolution.

Что касается графических карт, то требования могут варьироваться в зависимости от уровня настроек, которые вы хотите использовать. Минимальные требования предполагают видеокарты, такие как GeForce GTX 1060 или Radeon RX 480, которые уже считаются бюджетными вариантами. Однако для игры на максимальных настройках в разрешении UHD потребуются более мощные видеокарты, такие как GeForce RTX 3080 или Radeon RX 6900 XT. Также стоит отметить, что для настройки "Эпический" (Epic-Preset) рекомендуется видеокарта с 12 ГБ видеопамяти.

Если вы хотите включить Raytracing, то требования к процессору становятся еще более высокими. В этом случае рекомендуется использовать процессоры с 16 ядрами, такие как Ryzen 9 7950X3D или Core i9-14900K.

Важно также отметить, что для оптимальной игры вам потребуется 16 ГБ оперативной памяти и 40 ГБ свободного места на жестком диске или SSD.

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Игра "Homeworld 3" обещает захватывающий геймплей и улучшенную графику, но, для того чтобы насладиться всеми ее возможностями, вам потребуется мощное игровое оборудование. Она будет доступна в феврале 2024 года по цене около 60 долларов на платформах Steam и Epic Games Store.