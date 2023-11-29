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Автопроизводитель General Motors (GM) объявил о решении существенно сократить финансирование своей дочерней компании, занимающейся разработкой роботакси Cruise. Как сообщает журнал Wired, GM не собирается полностью закрыть этот проект, несмотря на негативное внимание, которое он привлек в последнее время.
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Глава GM, Мэри Барра, выразила намерение Cruise более осторожно расширяться после возобновления работы. Основной акцент будет сделан на обеспечении безопасности, прозрачности и ответственности. Пока нет точной информации о дате возобновления работы роботакси.
Cruise проводил испытания беспилотных автомобилей в городах Сан-Франциско, Остин и Финикс. В Сан-Франциско удалось получить разрешение на полностью беспилотный режим, несмотря на протесты городских властей, однако это разрешение было позже отозвано после ряда инцидентов. Например, роботакси Cruise блокировали дороги и перекрестки, а также преграждали пути для экстренных служб. В одном случае автомобиль сбил женщину и увлек ее с собой.
В результате этих инцидентов Cruise временно прекратил беспилотный режим и затем убрал все свои автомобили с улиц городов. Глава компании, Кайл Вогт, ушел в отставку в связи с этими событиями.
Приобретение Cruise GM в 2016 году не оказалось прибыльным, и с 2017 года компания понесла убытки в размере 8,2 миллиарда долларов США. Ожидается, что убытки в 2023 году составят 1,9 миллиарда долларов США.