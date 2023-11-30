Датская полиция и организация по защите авторских прав Danish Rights Alliance успешно провели операцию в сфере нелегального распространения файлов (Warez) в Дании

Датские правоохранительные органы и Danish Rights Alliance совместно провели операцию, направленную на борьбу с нелегальным распространением контента в сфере файл-шаринга, известной как Warez-сцена.

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По данным Torrentfreak, ряд ключевых фигур этой сцены были арестованы, что стало возможным благодаря длительной операции под прикрытием, начатой еще в 2016 году.

Национальное специальное подразделение (NSK), отвечающее за расследование киберпреступлений, осуществило ряд обысков и арестов, направленных на пресечение деятельности групп, которые занимались распространением больших объемов фильмов и телепередач через файлообменные сервисы.

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Эти действия привели к значительному снижению количества нелегального контента, исходящего из Дании.