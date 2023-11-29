На Рюген в Сасснице успешно доставлено 800-километровое подводное кабельное соединение из Скандинавии

Globalconnect успешно завершила важный этап своего масштабного проекта по прокладке подводного кабеля, соединяющего Скандинавию и Германию. 29 ноября 2023 года 800-километровое кабельное соединение достигло берегов Сассница на острове Рюген, откуда оно будет проложено до Берлина. Этот проект, стоимостью 60 миллионов евро, является частью плана по созданию высокоскоростной цифровой инфраструктуры, способной передавать до 3 петабит данных в секунду – это эквивалентно почти миллиарду одновременных потоков Netflix.

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Протяженность всего кабельного пути, включая наземные и морские участки через три страны, составляет 2.600 километров. Старт работ был дан осенью 2021 года, а запуск сети запланирован на начало 2024 года. По словам Кристофа Фелькеля, генерального директора Globalconnect в Германии, новая сеть будет способствовать развитию цифровизации в государственных учреждениях, бизнесе и образовательных институтах.

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Проект приобретает особую значимость на фоне недавних инцидентов, связанных с повреждением подводных коммуникационных кабелей и газопроводов в Балтийском море, что поднимает вопросы безопасности критически важной инфраструктуры.