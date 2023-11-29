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Mirakl
Dan Houser закрепляет права на новые игровые проекты
Dan Houser, сооснователь Rockstar Games, активно развивает свою новую компанию Absurd Ventures, обеспечивая права на новые игровые проекты и привлекая к работе ключевых сотрудников из Rockstar.

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Dan Houser, сооснователь знаменитой игровой студии Rockstar Games и один из создателей серии Grand Theft Auto, недавно представил свою новую компанию Absurd Ventures, базирующуюся в Санта-Монике, неподалеку от Лос-Анджелеса. Эта компания уже успела закрепить за собой права на два новых бренда: American Carper и A Better Paradise, которые представляют собой потенциальные названия для будущих игр.

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В последние недели Absurd Ventures значительно усилила свой состав, привлекая в свои ряды важных сотрудников из Rockstar Games, в том числе Майкла Ансворта, который ранее работал над сценариями последних игр серии Red Dead Redemption. Компанию также пополнила Венди Смит, ранее не связанная с игровой индустрией, но обладающая значительным опытом работы в других сферах, включая работу в администрации экс-президента США Билла Клинтона.

Dan Houser покинул Rockstar Games в 2020 году, после чего последовал период отдыха. Его последней работой в Rockstar была игра Red Dead Redemption 2, где он выступал в роли автора, продюсера и креативного руководителя.

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Теперь взоры поклонников игровой индустрии обращены на Absurd Ventures и предстоящие проекты студии, обещающие быть столь же впечатляющими, как и предыдущие работы Houser.

Источник: golem.de
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