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Компания Carl Zeiss, известная своей продукцией в области оптики и электроники, достигла значительного успеха, увеличив свой годовой оборот до более чем десяти миллиардов евро.
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Основной вклад в этот успех внесло подразделение по производству полупроводников. За финансовый год, закончившийся 30 сентября 2023 года, компания значительно увеличила свои доходы по сравнению с предыдущим годом, когда оборот составлял 8,75 миллиардов евро.
Карл Лампрехт, который возглавил компанию три года назад, отмечает стабильный рост и повышение прибыльности. Он также акцентирует внимание на необходимости цифровой трансформации и планирует инвестировать значительные средства в этот процесс.
Сегмент Semiconductor Manufacturing Technology компании Zeiss, являющийся основным поставщиком для ASML, мирового лидера в производстве EUV-оборудования для чипов, демонстрирует высокую прибыльность и потенциал для дальнейшего роста.