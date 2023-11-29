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Mirakl
Carl Zeiss отмечает рекордный годовой оборот более 10 миллиардов Евро
Компания Carl Zeiss сообщила о достижении рекордного годового оборота свыше 10 миллиардов евро, благодаря успеху в секторе полупроводников и планам по инвестированию в цифровую трансформацию.

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Компания Carl Zeiss, известная своей продукцией в области оптики и электроники, достигла значительного успеха, увеличив свой годовой оборот до более чем десяти миллиардов евро.

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Основной вклад в этот успех внесло подразделение по производству полупроводников. За финансовый год, закончившийся 30 сентября 2023 года, компания значительно увеличила свои доходы по сравнению с предыдущим годом, когда оборот составлял 8,75 миллиардов евро.

Карл Лампрехт, который возглавил компанию три года назад, отмечает стабильный рост и повышение прибыльности. Он также акцентирует внимание на необходимости цифровой трансформации и планирует инвестировать значительные средства в этот процесс.

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Сегмент Semiconductor Manufacturing Technology компании Zeiss, являющийся основным поставщиком для ASML, мирового лидера в производстве EUV-оборудования для чипов, демонстрирует высокую прибыльность и потенциал для дальнейшего роста.

Источник: golem.de
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