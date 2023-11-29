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Mirakl
HTC выпускает Vive Ultimate Tracker: улучшенное отслеживание движения в виртуальной реальности
HTC представила Vive Ultimate Tracker, новый трекер для виртуальной реальности, обеспечивающий улучшенное отслеживание движений тела пользователя

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HTC выпустила Vive Ultimate Tracker, новый трекер для виртуальной реальности, который, в сочетании с одним из их VR-шлемов, обеспечивает многоточечное отслеживание движений тела пользователя. Это устройство является продолжением линейки Vive Tracker 3.0 и будет стоить $199 за единицу. Также доступен набор из трех трекеров с необходимым беспроводным донглом и другими аксессуарами за $599.

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Vive Ultimate Tracker позволяет использовать до пяти трекеров с шестью степенями свободы (6DoF) одновременно, подключая их к одному шлему для обеспечения многоточечного отслеживания всего тела. Каждый трекер оснащен двумя широкоугольными камерами для точного определения движений пользователя в трехмерном пространстве, что позволяет ему самостоятельно отслеживать движения. Главный продуктовый менеджер HTC, Шен Йе, заявил, что технология, встроенная в Ultimate Tracker, улучшит виртуальный опыт, сделав его «намного более реалистичным и погружающим». Предыдущие модели требовали базовую станцию для отслеживания.

Легкие трекеры, весом 94 грамма за единицу, могут быть прикреплены к различным аксессуарам, например, к набору для ракеточных видов спорта, что расширяет их применение для таких целей, как тренировки в VR и танцы в VRChat. Например, Vive Ultimate Tracker можно использовать специально для отслеживания движений ног, что может помочь в оценке навыков передачи мяча во время тренировок для футболистов. «От элитных спортсменов до любителей игр, он чрезвычайно универсален и легко настраивается в любом месте», - говорит Адам Дикинсон, директор компании Rezzil, специализирующейся на тренировке спортсменов с использованием VR.

Новые трекеры Ultimate имеют плоскую форму и меньше по размеру, чем смартфон, что делает их внешне отличными от своего трехгранного предшественника, Vive Tracker 3.0. Ultimate Tracker также можно использовать со стандартным креплением и совместить с HTC Vive XR Elite и Vive Focus 3. Трекеры имеют время работы от батареи до 7 часов и требуют Wi-Fi для работы.

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Хотя компания, возможно, опережает события, Vive намерена в будущем сделать Ultimate Tracker самостоятельно работающим с SteamVR без необходимости подключения к шлему XR. Первый шаг в этом направлении должен произойти в ближайшие недели, когда HTC планирует выпустить бета-версию для прямого подключения к SteamVR. Это, по словам компании, расширит возможности использования Ultimate Tracker для промышленных целей. Шлемы HTC конкурируют за место на рынке лучших устройств виртуальной реальности и аксессуаров, особен

Источник: engadget.com
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