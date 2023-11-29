Google запускает новый домен верхнего уровня .meme, предназначенный для сайтов, ориентированных на мемы и юмор

Google запускает новый тип доменного имени верхнего уровня: .meme, предлагая уникальный способ выражения юмора и культуры в интернете. Теперь, вместо .com или .org, можно создать домен, полностью посвященный мемам. По словам Google, домены .meme предназначены для распространения юмора, идей, стиля и культуры.

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Google сотрудничает с шестью компаниями и индивидуальными предпринимателями для демонстрации возможностей использования домена .meme. Среди них Know Your Meme, освещающий трендовые мемы и их историю, и Tenor, платформа для поиска и создания новых мемов. Кроме того, четыре сайта полностью посвящены кошачьим мемам, включая отдельные домены для Nyan Cat и Grumpy Cat.

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Начался ранний доступ к регистрации домена .meme, но он включает в себя дополнительную одноразовую плату, которая будет уменьшаться каждый день до 5 декабря в 11:00 по восточно американскому времени, когда домены .meme станут доступны по базовой годовой стоимости. Чтобы приобрести домен, можно проверить доступность названия на сайте get.meme. Если домен свободен, Google предложит ряд партнеров для покупки, включая GoDaddy.