Apple предполагает завершить контракт в течение следующих 12-15 месяцев с Goldman Sachs

Apple и Goldman Sachs завершают своё сотрудничество через четыре года после создания совместной кредитной карты Apple, сообщает The Wall Street Journal. Несмотря на недавнее продление их соглашения до 2029 года, Apple предлагает завершить контракт в течение следующих 12-15 месяцев.

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Пара запустила высокодоходный сберегательный счет в апреле этого года, но, похоже, Goldman не будет сильно расстроен возможным разрывом. В прошлом месяце появились сообщения о том, что банк стремится выйти из бизнеса потребительского кредитования. Он даже сообщил Apple в начале этого года, что хотел бы выйти из соглашения и подошел к American Express для передачи своей части операций.

Goldman также недавно договорился о продаже компании по кредитам на домашний ремонт Green Sky и планирует завершить другое кредитное партнерство с General Motors. Goldman пытался диверсифицировать свою деятельность за пределами корпоративных и очень богатых клиентов, потенциально списав миллиарды долларов, прежде чем вернуться к основам. Банк сообщил сотрудникам, что любые увольнения будут включать годовую зарплату.

В заявлении CNBC представитель Apple сказал: "Apple и Goldman Sachs сосредоточены на предоставлении невероятного опыта нашим клиентам, чтобы помочь им вести более здоровую финансовую жизнь. Кредитная карта Apple, получившая множество наград, пользуется большим успехом среди потребителей, и мы будем продолжать инновации и предоставлять лучшие инструменты и услуги для них."

Сотрудничество Apple и Goldman никогда не было идеальным для компаний или потребителей. Сотрудники Goldman были разочарованы аспектами, такими как график платежей и стремление к массовому одобрению заявок. С другой стороны, клиенты сообщали, что обслуживание клиентов в банке было кошмарным, включая задержки переводов и лекции от представителей, согласно The Information.

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Будущее кредитной карты Apple и высокодоходного сберегательного счета остается неопределенным. Оба продукта являются частью сектора услуг Apple, который демонстрирует рост доходов по сравнению с уменьшением общих продаж. Synchrony Financial, работающий с Amazon и PayPal, рассматривает возможность перенимать роль Goldman. Компания первоначально конкурировала с Goldman за эту программу.