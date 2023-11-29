На прошлой неделе Роберт Де Ниро выразил недовольство Apple и Gotham Film & Media Institute, заявив, что его речь на церемонии Gotham Awards была цензурирована

Роберт Де Ниро обвинил компанию Apple и Gotham Film & Media Institute в цензуре своей речи на церемонии Gotham Awards. Актер заявил, что его выступление было подвергнуто редактированию всего за несколько минут до начала мероприятия, и были удалены упоминания о Дональде Трампе и индустрии развлечений.

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Де Ниро вышел на сцену для вручения награды фильму "Убийцы Цветочной Луны" Мартина Скорсезе, распространяемому Apple, который рассказывает о серии убийств, совершенных в отношении индейцев осейдж в Оклахоме в 1920-х годах после обнаружения нефти на племенных землях.

Актер сначала подумал, что на телепромптере была ошибка, но затем обнаружил, что целые разделы его речи были удалены. Вместо этого он достал свой телефон, чтобы прочитать оригинальную речь.

По данным Variety, отредактированная версия речи была загружена на телепромптер всего за несколько минут до начала мероприятия по решению сотрудницы Apple в ответ на "отзывы от команды съемки, которая хотела, чтобы актер сосредоточился на фильме". По информации Variety, Де Ниро не знал о таких изменениях.

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Обвинения Де Ниро в цензуре были отвергнуты источником, который утверждает, что это было недоразумением, и что несколько версий речи были созданы без его одобрения.