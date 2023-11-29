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По информации, опубликованной в Forbes, Вооруженные Силы Украины потеряли первый танк Leopard 1A5, предоставленный Германией.
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Это произошло вскоре после того, как эти танки были введены в эксплуатацию, что подчеркивает их уязвимость.
Основная проблема Leopard 1A5 - относительно тонкая броня, толщина которой не превышает 70 мм в самых толстых местах.
Потеря танка, который, как предполагается, принадлежал 44-й механизированной бригаде ВСУ, была связана либо с огнем российской артиллерии, либо с миной.
Также отмечается, что танк был легкой целью из-за его расположения на открытом месте и отсутствия дополнительной необходимой защиты. Leopard 1A5 - это модернизированная версия танка Leopard 1, разработанного в 1960-х годах