Microsoft вновь обращается к легендарному образу своей операционной системы Windows XP, представляя новый свитер в рамках своей ежегодной традиции ретро-компьютерных свитеров

В этом году Microsoft вновь обращается к ностальгии, запуская рождественский свитер, вдохновленный культовой операционной системой Windows XP. Свитер украшен синими элементами, напоминающими ярко-синюю панель задач Windows XP, а также изображением курсора мыши, чтобы никто не сомневался в компьютерном происхождении дизайна.

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Предлагаемый в размерах от S до 3XL, свитер стоит 70 долларов, независимо от размера. Поставка запланирована на начало декабря.

Ранее Microsoft уже выпускала свитеры с дизайном, вдохновленным игрой "Сапер", MS Paint, логотипом Windows и помощником Clippy. Кроме того, на специализированном сайте Microsoft можно найти ретро-обои и другие "пасхалки" для любителей старых добрых времен.

Продажи этого ограниченного издания свитера помогут фонду The Nature Conservancy в их усилиях по борьбе с изменением климата и кризисом биоразнообразия.

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Для тех, кто скучает по Bliss и другим продуктам Microsoft эпохи 90-х и 2000-х, компания также предложила серию ретро-обоев высокого разрешения, включая 4K-версию знаменитого фона Bliss, на своем сайте Microsoft Design.