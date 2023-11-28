Функция NameDrop в iOS 17 вызвала тревогу у полиции, но не является серьезной угрозой безопасности.

Новая функция NameDrop в операционной системе iOS 17, позволяющая пользователям iPhone обмениваться контактной информацией через NFC, вызвала беспокойство у правоохранительных органов в США.

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По сообщениям Forbes, полицейские департаменты в Калифорнии, Иллинойсе и других штатах выпустили предупреждения, утверждая, что NameDrop может незаметно передавать контактные данные между устройствами, когда iPhone находятся рядом друг с другом. Они также призвали родителей отключить функцию "Bringing devices together" в AirDrop для детей.

Однако, как указывается в отчете, эти опасения основаны на недопонимании работы функции. NameDrop не автоматически передает контакты всем устройствам поблизости, и для ее использования необходим почти физический контакт между телефонами. Пользователи также имеют полный контроль над тем, какая информация делится через NameDrop, ограничиваясь данными, указанными в контактной карте.

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Таким образом, несмотря на беспокойство полиции, функция NameDrop в iOS 17, по всей видимости, не представляет серьезной угрозы безопасности.