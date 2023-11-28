В рамках своего плана расширения, Foxconn, ключевой партнер Apple, планирует инвестировать $1,54 миллиарда в производственные мощности в Индии.

Foxconn, ведущий мировой производитель электроники и партнер Apple, объявил о значительных инвестициях в размере $1,54 миллиарда в экономику Индии. Это решение является частью стратегии компании по расширению своего присутствия на рынке Южной Азии и следует за решением о выходе из совместного предприятия с Vedanta стоимостью $19,5 миллиардов в области полупроводников.

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Согласно заявлению Foxconn, инвестиции будут направлены на удовлетворение операционных потребностей и помогут удвоить рабочую силу и инвестиции в регионе к следующему году. Несмотря на прекращение сотрудничества с Vedanta, Foxconn подчеркнула свою уверенность в потенциале Индии.

В рамках своей экспансии в Индии, Foxconn планирует инвестировать $600 миллионов в два проекта в штате Карнатака, которые включают производство компонентов для чипов и корпусов iPhone. По данным аналитиков Goldman Sachs, доходы компании в Индии растут, увеличив свой вклад в общий доход компании до 3,3% в 2023 году по сравнению с примерно 2% в предыдущие годы.

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Эти инвестиции отражают стремление Foxconn укрепить свои позиции на глобальном рынке и удовлетворить потребности международных клиентов в диверсификации производственных баз, при этом Индия выступает как ключевой рынок в их стратегии глобального развития.