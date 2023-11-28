NASA объявило о запуске трех научных воздушных шаров в рамках ежегодной антарктической кампании длительных полетов.

NASA объявило о начале ежегодной кампании длительных полетов научных воздушных шаров в Антарктике, запланированной на начало декабря. В рамках мероприятия планируется запустить три воздушных шара из лагеря недалеко от станции Мак-Мердо. Один из запусков может побить рекорд длительности полета тяжеловесного воздушного шара NASA, составляющий 55 дней, 1 час и 34 минуты.

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Главной миссией кампании является Galactic/Extragalactic ULDB Spectroscopic Terahertz Observatory (GUSTO), которая займется картографированием значительной части Млечного Пути и Большого Магелланова Облака. Телескоп GUSTO оснащен чувствительными детекторами для изучения излучений углерода, кислорода и азота, что позволит получить новые данные о межзвездной среде.

В рамках кампании также пройдут другие миссии, включая Anti-Electron Sub-Orbital Payload (AESOP-Lite) для измерения космических лучей и Long durAtion evalUation solaR hand LAunch (LAURA), инженерный тестовый полет с использованием солнечных панелей для продления времени полета. Кроме того, запланирован запуск Anihala, задачей которого является измерение естественного фонового звука в стратосфере.

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Управление программой научных воздушных шаров NASA находится на базе Wallops Flight Facility в Вирджинии. Миссиями занимается Peraton, оператор Колумбийского научного центра воздушных шаров (CSBF) в Техасе. NASA планирует 10-15 полетов воздушных шаров ежегодно с различных площадок по всему миру.