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Mirakl
Канада отправляет астронавтов на Луну и МКС
В Канадском космическом агентстве (CSA) в Монреале астронавты Дженни Гиббонс и Джош Куртрик были официально объявлены участниками предстоящих космических миссий.

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В Монреале, Канада, несмотря на непогоду, в Канадском космическом агентстве (CSA) 22 ноября царила атмосфера восторга и ожидания. Астронавты Дженни Гиббонс и Джош Куртрик в синих космических костюмах вошли в зал под аплодисменты собравшейся публики, демонстрируя, что сложные погодные условия не стали препятствием для этого знаменательного события. Новости об их назначениях на космические миссии были озвучены еще до начала официальной трансляции.

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Франсуа-Филипп Шампань, министр, ответственный за деятельность CSA, выразил свое восхищение энергией собравшихся, подчеркнув значимость этого момента. Хотя бюджет CSA значительно уступает бюджетам космических агентств вроде НАСА или Европейского космического агентства, последние шесть лет рационального финансирования принесли свои плоды, что отражалось на улыбающихся лицах Гиббонс и Кутрика.

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Кутрик, в беседе с Space.com, поделился своими чувствами: "Я нахожусь там, где всегда хотел быть, и горжусь, что Канада и Канадское космическое агентство достигли этого уровня". Ему предстоит участие в миссии на Международной космической станции в 2025 году, благодаря недавнему получению CSA финансирования для новых миссий, запланированных на 2025-2030 годы.

Источник: space.com
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