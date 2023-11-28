ЕС разделился во вопросе о контроле за чатами: некоторые страны считают его непропорциональным.

Споры между странами Европейского союза продолжаются в отношении планируемого законопроекта, который предусматривает обязательный контроль за чатами и интернет-сервисами. Этот закон предполагает, что интернет-платформы будут сканировать и анализировать содержимое сообщений пользователей, с целью выявления подозрительных материалов, включая детскую порнографию, и передачи их в специальный центр Европейского союза для дальнейшего расследования.

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Однако, многие страны выразили серьезные опасения по поводу этой инициативы. В частности, считается, что массовое сканирование и анализ приватных чатов на предмет подозрительных материалов может нарушать права на конфиденциальность и привести к незаконному сбору данных о гражданах.

Споры между странами продолжаются, и ни одна общая позиция по данному вопросу не была достигнута. Даже при наличии поддержки со стороны некоторых стран, другие страны остаются настаивающими на том, чтобы контроль за чатами ограничивался только подозрительными лицами и не затрагивал обычных пользователей.

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Следует отметить, что Германия также принимает активное участие в обсуждении этого вопроса и выразила свои требования относительно данного законопроекта. Как итог, вопрос о контроле за чатами остается не решенным, и обсуждения продолжаются в поисках компромиссного решения.