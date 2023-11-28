Новое исследование, проведенное с применением искусственного интеллекта, предполагает, что динозавры могли вымереть не из-за астероида, как долгое время считалось, а из-за массовых вулканических извержений и выбросов газов

Научное сообщество долгое время придерживалось теории о том, что вымирание динозавров произошло из-за столкновения астероида с Землей примерно 66 миллионов лет назад. Эта гипотеза получила широкое признание в научном мире. Однако последние исследования с применением искусственного интеллекта (ИИ) предлагают альтернативную теорию.

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Исследовательская группа из Дартмутского колледжа применила ИИ для анализа большого объема геологических и климатических данных из периода до и после массового вымирания динозавров. Этот подход позволил исключить человеческий предвзятый взгляд на проблему. Алекс Кокс, первый автор исследования и аспирант Департамента геологических наук Дартмутского колледжа, рассказал о методологии исследования:

"Мы ставили перед собой задачу исследовать, почему динозавры вымерли, не ограничиваясь заранее сформулированными гипотезами или предвзятыми взглядами. В отличие от большинства существующих моделей, которые ориентированы на будущее и работают вперёд, мы использовали модель, которая работает наоборот, начиная с конечного результата - обратного углеродного цикла. Мы анализировали эффекты, чтобы через статистические методы прийти к выводам о причинах, при этом предоставляя модели лишь минимальное количество начальной информации."

Исследование использовало данные за миллион лет до и после массового вымирания динозавров. Результаты анализа с использованием ИИ указывают на то, что массовое вымирание могло быть вызвано массированными извержениями вулканов и связанными с ними выбросами газов. Особое внимание уделяется образованию Декканских ловушек - обширной вулканической формации в Индии. Эти вулканы были активными около миллиона лет до столкновения с астероидом в Чиксулубе.

Согласно новой теории, выбросы газов из Декканских ловушек могли вызвать катастрофические изменения в климате и углеродном цикле, что привело к вымиранию динозавров. Таким образом, астероид мог попасть на Землю, когда динозавры уже были на грани вымирания.

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Это исследование не только представляет новый взгляд на причины вымирания динозавров, но также подчеркивает важность использования искусственного интеллекта в научных исследованиях. Созданная модель ИИ может быть применена и для анализа других геологических событий, где известны последствия, но неизвестны точные причины.