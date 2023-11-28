Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
ИИ подвергает сомнению теорию о вымирании динозавров от астероида
Новое исследование, проведенное с применением искусственного интеллекта, предполагает, что динозавры могли вымереть не из-за астероида, как долгое время считалось, а из-за массовых вулканических извержений и выбросов газов

реклама

Научное сообщество долгое время придерживалось теории о том, что вымирание динозавров произошло из-за столкновения астероида с Землей примерно 66 миллионов лет назад. Эта гипотеза получила широкое признание в научном мире. Однако последние исследования с применением искусственного интеллекта (ИИ) предлагают альтернативную теорию.

реклама

Исследовательская группа из Дартмутского колледжа применила ИИ для анализа большого объема геологических и климатических данных из периода до и после массового вымирания динозавров. Этот подход позволил исключить человеческий предвзятый взгляд на проблему. Алекс Кокс, первый автор исследования и аспирант Департамента геологических наук Дартмутского колледжа, рассказал о методологии исследования: 

"Мы ставили перед собой задачу исследовать, почему динозавры вымерли, не ограничиваясь заранее сформулированными гипотезами или предвзятыми взглядами. В отличие от большинства существующих моделей, которые ориентированы на будущее и работают вперёд, мы использовали модель, которая работает наоборот, начиная с конечного результата - обратного углеродного цикла. Мы анализировали эффекты, чтобы через статистические методы прийти к выводам о причинах, при этом предоставляя модели лишь минимальное количество начальной информации."

Исследование использовало данные за миллион лет до и после массового вымирания динозавров. Результаты анализа с использованием ИИ указывают на то, что массовое вымирание могло быть вызвано массированными извержениями вулканов и связанными с ними выбросами газов. Особое внимание уделяется образованию Декканских ловушек - обширной вулканической формации в Индии. Эти вулканы были активными около миллиона лет до столкновения с астероидом в Чиксулубе.

Согласно новой теории, выбросы газов из Декканских ловушек могли вызвать катастрофические изменения в климате и углеродном цикле, что привело к вымиранию динозавров. Таким образом, астероид мог попасть на Землю, когда динозавры уже были на грани вымирания.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Это исследование не только представляет новый взгляд на причины вымирания динозавров, но также подчеркивает важность использования искусственного интеллекта в научных исследованиях. Созданная модель ИИ может быть применена и для анализа других геологических событий, где известны последствия, но неизвестны точные причины.

#динозавры
Источник: t3n.de
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Учёные раскопали окаменелости не известного ранее вида динозавров, сначала отнесённого к птицам
Как общались динозавры - британские ученые смоделировали анатомию по имеющимся костям гортани
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженерам наконец удалось решить полувековую проблему самолетов Ил-96
39
Sohu: Любому атомному авианосцу достаточно лишь одного попадания российского "Циркона"
16
Штурмовые группы русских войск в Авдеевке заперли бойцов ВСУ на западе «Нивы»
9
Болгария передаст бесплатно более ста бронетранспортеров БТР-60 Украине
9
Северная Корея запустила военный спутник и взорвала ракету
1
Старый игрок Fortnite сбит с толку, получив редкие скины спустя годы
3
Россия закупает у Украины запчасти и детали для самолётов и вертолётов
6
Россия воскрешает самолет-разведчик советских времен для использования в Украине
1
Российские экипажи начали наращивать на БМП брёвна, чтобы усилить защиту от дронов-камикадзе
1
Bloomberg: «Газпром» делает из Китая новую Европу
2
Раскрытый прорыв OpenAI в области "сверхразума" создал значительные проблемы
6
Аккумуляторы без никеля для электромобилей способны заряжаться от 20% до 80% за 6 минут
+
Sony PlayStation может обанкротиться
13
Пресс-секретарь Пентагона заявила, что поставки на Украину снарядов идут согласно плану
1
Telegraph: Запад проиграл гонку по поставкам снарядов – ВСУ не получат миллион боеприпасов в срок
+
Память типа HBM4 выйдет на рынок не ранее 2026 года
+
Китай начинает строительство подводного дата-центра с производительностью, равной 6 млн. ПК
5
На Украине замечена БМП-1 ВСУ с боевым модулем Копьё
+
NASA: Высадка на Луне становится сложным вызовом
4
Робот с искусственным интеллектом придумал, как добыть кислород на Марсе
11

Популярные статьи

Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
218
Как собрать мощный игровой ПК на Intel и NVIDIA в конце 2023 года и не разориться
19
VT4 - китайский основной боевой танк создали специально для экспорта в развивающиеся страны
2
"Продавцы боли" и "Молчание ангелов" - краткий обзор двух фильмов
1
Итоги гоночного уик-энда 25-26 ноября
7
Продажи консолей в Черную пятницу — провал Xbox Series S в Америке
9
США дразнят Китай и Россию чудо-истребителем 6-го поколения и его беспилотным ведомым
11
Краткое сравнение 3080Ti и 4090 - мой опыт, мысли и чаяния
8
Арестович обвинил Запад в обмане Украины и гибели 200 тысяч украинцев
22
MBT-70 – американский супертанк, который создавался для борьбы с СССР
1

Сейчас обсуждают

armadaovs
10:59
а что ей остаётся делать, после такого провала настольных ам5 процессоров?
AMD планирует выпустить новый процессор с разъемом AM4 - Ryzen 7 5700X3D
Anton Пыль
10:59
Сколько же вас - дураков на свете то белом развелось 🤦🏻‍♂️
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
Urtgard
10:58
Ты врёшь и не краснеешь
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
Anton Пыль
10:58
Что прости? Ты мысли научись сперва выражать, а потом уже пиши свою фанатскую чушь)
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
John Doe
10:57
Ты только подтверждаешь мои слова. Не позорься.
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
Anton Пыль
10:57
С каких пор арендаторы стали хозяевами?) А в доме да, мама живёт. Кстати вот сейчас в гостях у меня) А ты завидуй молча и чини свою волшебную амд карту)
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
Winssy
10:56
"разница в производительности 10-15%" Не смеши. 4090 быстрее 7900хтх в растеризации в среднем на 25%, с лучами, где используются отражения, аж на 60-80%, плюс 4090 имеет лучший апскейлинг на рынке - d...
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
armadaovs
10:55
бестолковые у гугла карты. у яндекса, кстати, тоже. наилучшие и точные у 2гис.
Бывший главный дизайнер Google Maps раскритиковал новый дизайн карт
Китя.
10:46
То что у вас валяется в германий на помойке. Мы в РФ уже 20 лет назад выбросили. Какие же вы экономные просто ВАУ.
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
OgoGoLog
10:45
Ясно, ноль без палки с очередного бота пытается самоутвердится. "у меня в Москве дом и две квартиры" А хозяева знают, что ты их своими считаешь?
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем