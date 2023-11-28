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Научное сообщество долгое время придерживалось теории о том, что вымирание динозавров произошло из-за столкновения астероида с Землей примерно 66 миллионов лет назад. Эта гипотеза получила широкое признание в научном мире. Однако последние исследования с применением искусственного интеллекта (ИИ) предлагают альтернативную теорию.
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Исследовательская группа из Дартмутского колледжа применила ИИ для анализа большого объема геологических и климатических данных из периода до и после массового вымирания динозавров. Этот подход позволил исключить человеческий предвзятый взгляд на проблему. Алекс Кокс, первый автор исследования и аспирант Департамента геологических наук Дартмутского колледжа, рассказал о методологии исследования:
"Мы ставили перед собой задачу исследовать, почему динозавры вымерли, не ограничиваясь заранее сформулированными гипотезами или предвзятыми взглядами. В отличие от большинства существующих моделей, которые ориентированы на будущее и работают вперёд, мы использовали модель, которая работает наоборот, начиная с конечного результата - обратного углеродного цикла. Мы анализировали эффекты, чтобы через статистические методы прийти к выводам о причинах, при этом предоставляя модели лишь минимальное количество начальной информации."
Исследование использовало данные за миллион лет до и после массового вымирания динозавров. Результаты анализа с использованием ИИ указывают на то, что массовое вымирание могло быть вызвано массированными извержениями вулканов и связанными с ними выбросами газов. Особое внимание уделяется образованию Декканских ловушек - обширной вулканической формации в Индии. Эти вулканы были активными около миллиона лет до столкновения с астероидом в Чиксулубе.
Согласно новой теории, выбросы газов из Декканских ловушек могли вызвать катастрофические изменения в климате и углеродном цикле, что привело к вымиранию динозавров. Таким образом, астероид мог попасть на Землю, когда динозавры уже были на грани вымирания.
Это исследование не только представляет новый взгляд на причины вымирания динозавров, но также подчеркивает важность использования искусственного интеллекта в научных исследованиях. Созданная модель ИИ может быть применена и для анализа других геологических событий, где известны последствия, но неизвестны точные причины.