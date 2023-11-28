После нескольких лет переговоров между правительством Индии и Tesla, похоже, было достигнуто соглашение: Tesla разрешено экспортировать свои автомобили в Индию, но она также должна построить там завод.

Индийское правительство и компания Tesla, наконец, пришли к соглашению после многолетних переговоров. Согласно этому соглашению, Tesla получает разрешение на экспорт своих автомобилей в Индию, но в обмен компания обязуется построить завод на территории страны. С начала 2021 года Tesla пытается проникнуть на индийский рынок, но до сих пор без большого успеха.

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Согласно информации Bloomberg, появились слухи о том, что компания и индийское правительство наконец пришли к соглашению. Однако это соглашение включает в себя не только экспорт продукции, но и обязательство Tesla организовать производство на территории Индии. Это, вероятно, потребует инвестиций в размере не менее двух миллиардов долларов США.

По сообщениям, в течение двух лет Tesla построит "Гигафабрику" в одном из трех индийских штатов: Гуджарат, Махараштра или Тамилнад. Кроме того, Tesla согласилась закупать детали стоимостью 15 миллиардов долларов США у индийских поставщиков. Также рассматривается возможность создания завода по производству батарей. В обмен на это Tesla получит право продавать свои автомобили на индийском рынке начиная с 2024 года и преференции по импортным пошлинам.

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Однако, помимо экономических выгод, важно учитывать и потенциальные негативные аспекты от строительства Гигафабрики Tesla в Индии. Примером может служить ситуация в немецком регионе, где расположена фабрика Tesla, которая вызвала серьезные проблемы с водоснабжением региона. В Индии, страдающей от изменений климата и социальных неравенств, строительство крупного производства может иметь еще более серьезные последствия.