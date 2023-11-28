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Пользователи жалуются на потерю данных в Google Drive
Пользователи жалуются на потерю данных в Google Drive, где некоторые файлы и папки были случайно перемещены несколько месяцев назад, приводя к потере информации. Google работает над решением проблемы

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Некоторые пользователи сообщают о потере данных в Google Drive, где файлы и папки были, по всей видимости, перенесены на несколько месяцев назад, что привело к соответствующей утрате информации. В последние дни на форуме поддержки Google увеличивается количество жалоб пользователей, указывающих на возможные потери данных в облачном хранилище Google Drive. Уже в середине прошлой недели один пользователь пожаловался, что состояние его файлов и папок было перемещено на несколько месяцев назад. При этом файлы, созданные с мая 2023 года, исчезли полностью.

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В журнале  Google Drive отсутствует информация о удалении данных. Последняя активность в нем также датируются маем. Пользователь утверждает, что он никогда не делился своими данными с другими пользователями и использовал Google Drive только локально. Команда поддержки Google пока не смогла помочь ему восстановить утерянные данные.

Google, по-видимому, работает над решением проблемы. Комментарии на форуме поддержки свидетельствуют о том, что проблема также возникает у других пользователей. Кроме того, в течение последних нескольких дней были опубликованы другие сообщения, указывающие на потерю данных в Google Drive. Один из комментаторов утверждает, что он получил подтверждение от службы поддержки Google о том, что компания расследует эти жалобы.

"Мы теперь полностью согласны с тем, что вы не единственный клиент, пострадавший от этого поведения", - цитирует он слова сотрудника службы поддержки. Инженеры проекта уже работают над анализом причин потери данных и поиска решения проблемы. Из-за текущего расследования он не может предоставить сроки для возможного решения проблемы. Однако он рекомендует воздержаться от внесения изменений в основную папку Google Drive пока не будет найдено решение.

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Недавно Google объявила, что будет начислять используемое место для резервных копий WhatsApp на Google Drive к квоте хранения. В настоящее время этого не происходит: пользователи Android, сохраняющие свои чаты WhatsApp в облачном хранилище Google, не расходуют дополнительное место. В объявлении Google говорится, что изменение будет сначала доступно бета-пользователям WhatsApp с декабря 2023 года. С начала 2024 года оно будет внедряться постепенно для всех пользователей.

#google drive
Источник: golem.de
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