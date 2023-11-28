Gravity Industries представила умное вооружение для своих джетпаков, позволяющее пилотам прицеливаться с помощью движений головой.

Британская компания Gravity Industries представила новое устройство, разработанное специально для использования с джетпаками. Это устройство, которое Gravity называет "Умным вооружением", использует технологию отслеживания движения головы, позволяя пилотам джетпаков прицеливаться, поворачивая голову. Это создает визуальное сходство с костюмом комиксового персонажа Железного человека.

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Устройство, установленное на плече пилота, может двигаться вверх и вниз, следуя движениям головы. Встроенный лазерный прицел помогает пилотам прицеливаться. Благодаря этой технологии, пилоты джетпаков могут прицеливаться и стрелять, не отрывая руки от управления аппаратом.

Gravity Industries также сообщила о сотрудничестве с Королевскими морскими силами Великобритании для тестирования джет-костюмов для морских операций. До этого момента такие костюмы не имели вооружения. Однако есть ограничения в практическом использовании вооруженных джетпаков, включая невозможность перезарядки оружия, высокий уровень шума от двигателя, что исключает скрытность, а также ограниченное время полета.

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Джетпаки Gravity Industries состоят из устройства, размещаемого на спине пилота, и пяти сопел: два на специальных перчатках и пятое на рюкзаке. Мощность системы составляет 780 кВт, что позволяет развивать максимальную скорость около 130 км/ч, а максимальное время полета составляет приблизительно пять минут.