Huawei провела тесты собственной спутниковой системы в низкой околоземной орбите (LEO), похожей на систему Starlink, достигнув скорости передачи данных в 660 Мбит/с. Испытания были анонсированы на мероприятии в Чунцине, Китай.

Huawei провела успешные испытания собственной спутниковой системы в низкой околоземной орбите (LEO), аналогичной системе Starlink. Как сообщил Ван Цзюнь, руководитель лаборатории 6G-технологий Huawei, на международном мероприятии Mingyue Lake Aerospace Information Industry в Чунцине, Китай, компания достигла скорости передачи данных в 660 Мбит/с через LEO-спутник.

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LEO-спутники работают на низкой орбите Земли, на высоте от 200 до 2000 километров, что обеспечивает техническое преимущество за счет более короткого расстояния передачи сигнала и, соответственно, меньшей задержки по сравнению с геостационарной орбитой (GEO).

На мероприятии в Китае присутствовали тысячи представителей местных властей Китая, глобальных компаний аэрокосмической информационной индустрии и исследовательских учреждений из Китая и зарубежья. Руководитель Huawei не уточнил, с каким конкретно китайским спутником был проведен тест.

Компании, уже работающие в секторе LEO, включают Starlink от Илона Маска, Kuiper Systems от Amazon и британскую Oneweb. Китай также запускает собственные проекты LEO, например, с ракетой Long March 2B, которая вывела на орбиту шесть спутников Galaxy-Space и спутник Xingyuan-2 для SpaceWish. Евросоюз планирует создать собственную констелляцию спутников Iris².

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Huawei интегрировала спутниковые функции в смартфоны серии Mate 50. "Это будет первый в мире смартфон, поддерживающий связь с сетью навигационных спутников Beidou", - заявил Ричард Юй, глава потребительского бизнеса Huawei. Смартфоны Mate 50 и Mate 50 Pro могут отправлять короткие сообщения через Beidou и предлагают навигацию. С июня 2020 года Beidou доступен во всем мире. Beidou 3, состоящая из 35 спутников и находящаяся на средней околоземной орбите (MEO), охватывает весь мир.