Элизабет Лараки критикует новый дизайн карт: обновление ухудшило читаемость и распознаваемость карт, особенно из-за новой цветовой схемы

Бывший главный дизайнер Google Maps, Элизабет Лараки, высказала критику в адрес бывшего работодателя в связи с недавним обновлением дизайна карт. Лараки, ответственная за предыдущий дизайн карт Google Maps, описывает новую цветовую гамму как "холодную, неточную и менее человечную". Эту критику она подробно разъяснила в своем посте на платформе X (заблокирован в РФ).

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Лараки, которая руководила дизайнерской командой Google Maps с 2007 по 2009 год, прежде работала дизайнером в компании около двух лет, в частности, участвуя в интеграции Google Maps в поисковую систему Google. После этого, с 2009 по 2011 год, она работала в YouTube, занимаясь дизайном сервиса видеостриминга, прежде чем покинуть Google.

Она подчеркивает, что новый дизайн карт ухудшил читаемость и распознаваемость картографических данных. Все дороги отображаются серым цветом, который плохо контрастирует с фоном, также выполненным в различных оттенках серого. Это привело к исчезновению желтой маркировки для крупных магистралей и автострад.

Лараки отмечает, что цвета водоемов и парков или лесных массивов сливаются друг с другом. Вода теперь представлена в бирюзовом цвете, в то время как парки, природные и лесные зоны окрашены в мятно-зеленый. Она резюмирует свою критику, заявляя, что карты стали "более холодными, менее точными и менее человечными", так как они выглядят "более компьютерно-генерированными".

Кроме того, Лараки выразила сожаление о том, что Google Maps по-прежнему перегружен и упустил возможность для других улучшений. По её мнению, в Google Maps слишком много элементов управления, мешающих обзору карты, и она бы хотела видеть меньше наложений.

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Лараки также отметила некоторые другие раздражающие проблемы с Google Maps, такие как функция масштабирования, которая часто скрывает важную информацию из-за неподходящего уровня увеличения, установленного Google, а также автоматическое изменение уровня увеличения карты при поиске, например, ресторанов.