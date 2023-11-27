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Mirakl
Ожидается улучшение производительности AMD Ryzen 8000G с DDR5 и RDNA3
Несколько недель до предполагаемого выпуска появились результаты тестов производительности будущего процессора AMD Ryzen 8000G-APU.

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Новые тесты производительности грядущих процессоров AMD Ryzen 8000G-APU обещают впечатляющий прирост в игровой производительности, превышающий текущую вершину линейки, Ryzen 5700G, более чем 150%. Этот рост возможен благодаря нескольким ключевым факторам.

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Основное обновление касается архитектуры GPU. Новая APU Phoenix представляет собой значительное обновление по сравнению с предыдущей серией AMD Ryzen 5000G (Cezanne). Устаревшая GPU Vega, дебютировавшая в 2018 году, уступает передовой технологии RDNA3. Кроме того, переход с памяти DDR4 на DDR5 увеличивает пропускную способность памяти вдвое.

Согласно бенчмаркам, версия AMD Phoenix-APU для настольных компьютеров показывает впечатляющий рост производительности, более чем вдвое превосходя Ryzen 5700G. Этот прирост проявляется как в старых играх, где улучшение достигает около 50%, так и в современных играх, поддерживающих DirectX 12, например, Cyberpunk 2077, где скорость кадров почти втрое выше.

Важно отметить, что, несмотря на впечатляющие результаты, детали тестирования, такие как настройки игр и конфигурация системы, пока не раскрыты. Однако это свидетельствует о том, что процессоры AMD Ryzen 8000G могут догнать и даже превзойти некоторые популярные дискретные графические карты, такие как Nvidia Geforce GTX 1060 и Geforce GTX 1650, которые считаются одними из самых востребованных среди геймеров, судя по данным Steam-Hardwareumfrage.

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Также следует отметить, что производительность ноутбуков с процессорами AMD Ryzen 9 7940HS и графическими единицами AMD Radeon 780M, аналогичными графическим решениям будущей линейки Ryzen 8000G, также оценивается как превосходящая производительность некоторых дискретных графических карт, таких как Nvidia Geforce GTX 1060.

Источник: golem.de
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