Airbus успешно тестирует автономную систему дозаправки в воздухе, что открывает новые перспективы для увеличения продолжительности полетов военных и гражданских воздушных судов.

Компания Airbus совершила значительный шаг в разработке автономной технологии дозаправки в воздухе, которая может увеличить продолжительность полета как военных, так и гражданских воздушных судов.

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Эта инновационная система, получившая название Auto'Mate, позволяет полностью автоматизировать процесс дозаправки. Суть заключается в том, что воздушное топливное судно (танкер) берет на себя контроль над приближающимся к нему воздушным аппаратом, направляя его в нужное положение и подключая топливный шланг. После завершения дозаправки, транспортный самолет или беспилотный дрон отсоединяются от танкера.

Эта система была успешно протестирована на танкере A310 MRTT и беспилотных аппаратах Airbus DT-25. Во время испытаний в Южной Испании Airbus смоделировал дозаправку пяти таких дронов, и эти тесты считаются весьма удачными.

Система Auto'Mate включает в себя компоненты, обеспечивающие высокую точность навигации, надежную коммуникацию и эффективное управление. Для точного позиционирования используются камеры, Lidar и современные спутниковые системы, а также искусственный интеллект. Коммуникация осуществляется через безопасные сети, что позволяет контролировать несколько воздушных аппаратов одновременно. Системы автономного управления обеспечивают безопасное и эффективное выполнение маневров.

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Планируется, что система Auto'Mate будет готова к внедрению на рынок к концу текущего десятилетия. Этот значимый шаг может увеличить эффективность военных операций и предоставить гражданской авиации больше возможностей для долгих перелетов, сокращая время на дозаправку и повышая гибкость воздушных миссий.