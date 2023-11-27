Adobe приобрела компанию Rephrase, специализирующуюся на создании видео из текста.

Adobe планирует улучшить свои возможности в сфере искусственного интеллекта с помощью приобретения компании Rephrase, которая специализируется на создании видео из текста. Несмотря на то, что финансовые детали этой сделки не были раскрыты, этот шаг направлен на расширение ассортимента продуктов Creative Cloud от Adobe. Rephrase предоставляет платформу, которая позволяет пользователям создавать профессиональные видеоролики с использованием цифровых аватаров, выбирая шаблоны, аватаров и голоса.

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Repahrase была основана в 2019 году и привлекла более 50 000 клиентов, получив при этом около $14 миллионов инвестиций от различных инвесторов. Одной из особенностей компании была способность создавать настраиваемых аватаров для персонализированных бизнес-видеороликов. Теперь, после приобретения Adobe, эти возможности и большая часть команды Rephrase перейдут к Adobe, что позволит компании расширить свои возможности в области генеративных видеороликов.

Adobe активно работает над развитием искусственного интеллекта, внедряя его в свои продукты, такие как Firefly - искусственный интеллект для генерации изображений. На последней конференции Max компания также продемонстрировала экспериментальные функции генеративного искусственного интеллекта для видео. Этот ход подчеркивает интерес Adobe к развитию генеративного искусственного интеллекта, и приобретение Rephrase может усилить эту направленность.

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Adobe Creative Cloud широко используется для создания и редактирования цифрового контента, и это приобретение подчеркивает стремление Adobe к инновациям и предоставлению ценных решений своим пользователям.