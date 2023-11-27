Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Adobe усилит генерацию видео с помощью покупки Rephrase
Adobe приобрела компанию Rephrase, специализирующуюся на создании видео из текста.

реклама

Adobe планирует улучшить свои возможности в сфере искусственного интеллекта с помощью приобретения компании Rephrase, которая специализируется на создании видео из текста. Несмотря на то, что финансовые детали этой сделки не были раскрыты, этот шаг направлен на расширение ассортимента продуктов Creative Cloud от Adobe. Rephrase предоставляет платформу, которая позволяет пользователям создавать профессиональные видеоролики с использованием цифровых аватаров, выбирая шаблоны, аватаров и голоса.

реклама

Repahrase была основана в 2019 году и привлекла более 50 000 клиентов, получив при этом около $14 миллионов инвестиций от различных инвесторов. Одной из особенностей компании была способность создавать настраиваемых аватаров для персонализированных бизнес-видеороликов. Теперь, после приобретения Adobe, эти возможности и большая часть команды Rephrase перейдут к Adobe, что позволит компании расширить свои возможности в области генеративных видеороликов.

Adobe активно работает над развитием искусственного интеллекта, внедряя его в свои продукты, такие как Firefly - искусственный интеллект для генерации изображений. На последней конференции Max компания также продемонстрировала экспериментальные функции генеративного искусственного интеллекта для видео. Этот ход подчеркивает интерес Adobe к развитию генеративного искусственного интеллекта, и приобретение Rephrase может усилить эту направленность.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Adobe Creative Cloud широко используется для создания и редактирования цифрового контента, и это приобретение подчеркивает стремление Adobe к инновациям и предоставлению ценных решений своим пользователям.

Источник: gizmodo.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Остановка транзита газа через Украину в 2024 может добить немецкую химическую промышленность
48
Инженерам наконец удалось решить полувековую проблему самолетов Ил-96
28
Глава «Интеграции» рассказала о проблемах Binance
+
Штурмовые группы русских войск в Авдеевке заперли бойцов ВСУ на западе «Нивы»
6
Болгария передаст бесплатно более ста бронетранспортеров БТР-60 Украине
6
Анонс трейлера GTA 6 собрал 3 миллиона лайков в Instagram
+
Старый игрок Fortnite сбит с толку, получив редкие скины спустя годы
3
Раскрытый прорыв OpenAI в области "сверхразума" создал значительные проблемы
6
Bloomberg: «Газпром» делает из Китая новую Европу
3
Sony признала PlayStation Portal полноценной консолью, а не простым гаджетом
6
Sohu: Любому атомному авианосцу достаточно лишь одного попадания российского "Циркона"
3
Компания Colorful обратилась к AMD для создания нового ПК "все в одном"
+
Таинственный и мощный космический луч достиг Земли — и мы не знаем, откуда он взялся
6
Аккумуляторы без никеля для электромобилей способны заряжаться от 20% до 80% за 6 минут
+
Пресс-секретарь Пентагона заявила, что поставки на Украину снарядов идут согласно плану
+
Sony PlayStation может обанкротиться
8
Компания Элона Маска Neuralink, занимающаяся разработкой мозговых имплантатов, привлекла $ 43 млн
+
«Норникель» и «Росатом» построят плавучую АЭС в Норильске
3
Telegraph: Запад проиграл гонку по поставкам снарядов – ВСУ не получат миллион боеприпасов в срок
+
Пограничная служба Украины задержала уклонистов, пытавшихся выехать по паролю «картошка»
6

Популярные статьи

Почему вам не нужна видеокарта NVIDIA за 200 000р – собираю ПК для любых игр в 2К за 110 000р
61
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
141
Как собрать мощный игровой ПК на Intel и NVIDIA в конце 2023 года и не разориться
12
Итоги гоночного уик-энда 25-26 ноября
7
Демографическая яма в России и как с ней бороться
107
Как используют опавшие осенние листья в разных странах
5
США дразнят Китай и Россию чудо-истребителем 6-го поколения и его беспилотным ведомым
11
VT4 - китайский основной боевой танк создали специально для экспорта в развивающиеся страны
1
Продажи консолей в Черную пятницу — провал Xbox Series S в Америке
5
Эксперт из Польши подсчитал, сколько танков имеют в своём распоряжении европейские страны НАТО
3

Сейчас обсуждают

scvitaly
19:59
тебе ссылку на первоисточник предоставить, экономист ты наш ? ;-)
Как используют опавшие осенние листья в разных странах
Алексей Носков
19:56
Скорость распила синергирует с энергией отката. - теорема Чубайса-Ковальчука.
Российские власти потратят 67 000 000 000 р на планшеты для учителей, медиков и пожарных
Абубачир Абрикосов
19:52
Ну чё, прикольно. И как нежиданность приятно, и если что потом аккаунт можно будет за неплохие деньги продать
Старый игрок Fortnite сбит с толку, получив редкие скины спустя годы
Ярослав Павловский
19:51
Ну и что-же там по твоему полностью перестраивалось??? Перечисли конкретно!☝🏻 Кстати, я помню ещё в советские времена был такой полугрузовой горе-автомобиль под названием ЕрАЗ, вот в нём уж точно всё...
Инженерам наконец удалось решить полувековую проблему самолетов Ил-96
KAA
19:50
Вообще топовые кулеры, как правило, берут с целью добиться максимальной тишины на конкретном твоем железе. Если задача максимум производительности, то тут вода.
Thermalright Peerless Assassin 120 стал лучшим процессорным кулером 2023 года
Максим Поздняков
19:47
Через VPN работает👍
Blizzard ввела ограничения для игроков из России
Иван Горыныч
19:46
Китай войдёт даже не постучится 🤣🤣🤣
NVIDIA обогнала в третьем квартале 2023 года Intel, Samsung и TSMC и по выручке, и по прибыли
unhurtable
19:45
Угу, а переправляют их телепортом в обмен чумоданы денег, да? Ан-124, Ан-24 и Ка-32 это военная техника, когда же вы, хохлопитеки осилите не обсираться?
Россия закупает у Украины запчасти и детали для самолётов и вертолётов
Eisbrecher
19:38
Про то, как АМД хотели кинуть всех на 3хх чипсетах, не дав поддержу 3ххх процессоров, вы, конечно, промолчите) Про то, что на b450 не работает pci-e4 тупо на уровне bios, вы, конечно, промолчите) Про ...
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
Лев корл
19:38
icegiant pro sifon elite круче любого представленного Вот только полезет далеко не везде ибо огромный просто Его только параллельно видеокарте ставить и продувать будет не спереди назад а снизу вверх)...
Thermalright Peerless Assassin 120 стал лучшим процессорным кулером 2023 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем