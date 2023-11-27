Ранее считалось, что это может быть связано с избыточным содержанием гистамина в кожуре винограда, использованного для производства красного вина, либо с наличием достаточного количества танинов или сульфитов, используемых в качестве консервантов. Однако авторы нового исследования пришли к другому выводу: причиной могут быть флавоноиды, в частности, кверцетин.

Недавние исследования, проведенные учеными из Университета Калифорнии в Дэвисе и других учреждений, могут пролить свет на одну из загадок, связанных с головной болью после употребления красного вина. Ученые предполагают, что это может быть связано с избыточным содержанием определенного флавоноида, который взаимодействует с алкоголем. Исследователи готовятся провести небольшое клиническое исследование для подтверждения своей гипотезы.

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Алкоголь иногда вызывает головную боль у некоторых людей, но почему именно красное вино может вызвать такие боли, оставалось загадкой без ясного объяснения. Ранее считалось, что это может быть связано с избыточным содержанием гистамина в кожуре винограда, использованного для производства красного вина, либо с наличием достаточного количества танинов или сульфитов, используемых в качестве консервантов. Однако авторы нового исследования пришли к другому выводу: причиной могут быть флавоноиды, в частности, кверцетин.

Флавоноиды - это природные вещества, содержащиеся во многих растительных продуктах, таких как шоколад и виноград. Они обладают полезными свойствами, такими как антиоксидантные и антимикробные, и придают красному вину его характерный цвет. Ученые предположили, что флавоноиды могут вызывать головную боль после красного вина, основываясь на другой особенности, связанной с алкоголем.

У некоторых людей, особенно азиатского происхождения, есть склонность к покраснению кожи и другим симптомам после употребления даже небольшого количества алкоголя. Это связано с наличием определенных генетических вариантов, которые влияют на метаболизм алкоголя.

Исследователи предположили, что флавоноиды могут вызывать аналогичные проблемы с обработкой ацетальдегида, который является токсичным продуктом алкоголя. Проведенные исследования в лаборатории показали, что кверцетин способен угнетать производство фермента ALDH2, ответственного за разложение ацетальдегида.

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Исходя из содержания кверцетина в обычном стакане красного вина и его влияния на организм, ученые оценили, что красное вино может содержать достаточное количество кверцетина, чтобы снизить активность фермента ALDH2 на приблизительно 37%.