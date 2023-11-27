Неизвестные хакеры активно используют две новые уязвимости для захвата роутеров и видеорегистраторов и создания враждебного ботнета для DDoS-атак

Злоумышленники обнаружили две новые уязвимости в роутерах и видеорегистраторах, которые позволяют им взламывать эти устройства и использовать их для массовых атак в интернете.

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Эти уязвимости, о которых производители устройств и сообщество исследователей в области кибербезопасности ранее не знали, позволяют злоумышленникам удаленно выполнять вредоносный код, если на устройствах используются стандартные административные пароли.

Одна из уязвимостей была обнаружена в видеорегистраторах, а другая - в беспроводных маршрутизаторах, которые часто используются в гостиницах и домах. Злоумышленники уже начали использовать эти уязвимости для создания ботнета, который может запускать мощные атаки на веб-серверы.

Компания Akamai сообщила об уязвимостях производителям, и один из них обещал выпустить исправление в следующем месяце. Однако, чтобы предотвратить распространение атак, компания не разглашает подробности об уязвимых устройствах и производителях, пока патчи не будут выпущены.

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Если у вас есть сетевые видеокамеры или маршрутизаторы, вам стоит обратить внимание на обновления прошивки и изменить стандартные пароли, чтобы защитить свои устройства от возможных атак.