Lenovo подала иск против компании Asus, обвиняя ее в нарушении четырех патентов Lenovo, связанных с ноутбуками.

Компания Lenovo подала в суд на Asus, обвинив ее в нарушении четырех патентов Lenovo, связанных с ноутбуками. В рамках иска Lenovo требует компенсацию за убытки и прекращение продажи ноутбуков Zenbook и других продуктов Asus в США. Иск был подан 15 ноября в суде Северного округа Калифорнии.

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Иск касается четырех патентов Lenovo. Один из них связан с уменьшением задержек при передаче данных по беспроводной связи, другой - с управлением питанием, третий - с сенсорной панелью для скроллинга, а четвертый - с суставным механизмом для ноутбуков-трансформеров.

Компания Lenovo утверждает, что иск был подан как "последняя мера", после того как она предложила Asus кросс-лицензию, но не получила согласия.

Lenovo активно использует свой портфель патентов и призывает к справедливым, разумным и недискриминационным условиям лицензирования (FRAND). В то время как Asus представляет около 7,1% рынка ПК (включая ноутбуки и настольные ПК) в третьем квартале 2023 года, Lenovo является лидером с долей рынка в 23,5%.

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Этот иск стал еще одним примером активного использования патентов в индустрии вычислительной техники.