Астрономы обнаружили космический луч "Аматерасу" с ультравысокой энергией, что вызвало загадку его происхождения и вызывает интерес в научном сообществе.

Астрономы, участвующие в эксперименте Telescope Array в Западной пустыне штата Юта, обнаружили космические лучи сверхвысокой энергии (UHECR) с колоссальным уровнем энергии 244 ЭэВ . Новый космический луч был назван "Аматерасу" в честь шинтоистской богини солнца, считавшейся создателем Японии.

реклама

Космические лучи представляют собой чрезвычайно энергичные субатомные частицы, перемещающиеся по космосу со скоростью света. По сути, это ядра атомов, состоящие из протонов или кластеров протонов и нейтронов. Большинство из них происходят от Солнца, но некоторые приходят из объектов за пределами нашей солнечной системы. Когда эти лучи сталкиваются с атмосферой Земли, они распадаются на другие частицы с положительным и отрицательным зарядом.

Долгое время ученые полагали, что есть теоретический предел для энергии космических лучей, но "Аматерасу" и "Частица О, мой бог" вызывают загадки. Определить их точное происхождение осложняется тем, что магнитные поля искривляют траектории этих лучей по пути к нашим детекторам на Земле.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Эксперимент Telescope Array включает в себя более 500 поверхностных детекторов, размещенных в квадратной сетке, охватывающей около 700 квадратных километров вне Дельта, Юта. С момента начала его работы было обнаружено более 30 UHECR. Ученые планируют расширить массив, добавив 500 новых сцинтилляционных детекторов, что увеличит область обнаружения до 2900 квадратных километров. Это должно увеличить вероятность обнаружения подобных ультравысокоэнергетических космических лучей и, возможно, поможет разгадать загадку их происхождения.