Инвестиции в стартапы web3 снижаются, несмотря на рост криптовалютного рынка

В последние время в криптосообществе наступило небольшое улучшение после длительного периода неопределенности и спада активности. Однако остается неясным, смогут ли эти недавние изменения привлечь более долгосрочный интерес к децентрализованной экономике.

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Давайте вспомним: крупные криптовалюты недавно начали расти в цене, что помогло восстановлению объемов торговли в секторе web3 до уровней, которые мы не видели с начала этого года. Этот рост также оказал влияние на рынок NFT, где торговля возросла в последние недели.

Несмотря на то, что активность в торговле после небольшого бума в октябре умерла, стоимость криптовалютных активов в целом остается стабильной. Общая стоимость всех криптовалютных токенов выросла с чуть более чем $1 трлн в сентябре до более чем $1,4 трлн в октябре, и на данный момент составляет $1,38 трлн, согласно данным CoinMarketCap.

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Однако следует обратить внимание на данные от Crunchbase's web3 funding tracker, которые указывают на снижение инвестиций в стартапы web3. Например, в четвертом квартале 2021 года компании web3 привлекли $10,6 млрд, но только $2,9 млрд в четвертом квартале 2022 года. В этом году по состоянию на 21 ноября, этот показатель составляет $691,7 млн. Это означает, что сбор средств стартапами web3 снижается и, вероятно, опустится ниже $1,3 млрд, привлеченных стартапами web3 в третьем квартале 2023 года, что является самым низким показателем с 2020 года.