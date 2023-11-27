Компания изучает возможность конкуренции с китайскими брендами и планирует увеличить глобальные продажи до 100 000 единиц к 2025 финансовому году

Индийский стартап EMotorad, специализирующийся на производстве электрических велосипедов, успешно завершил серию инвестиций, собрав $20 миллионов. Этот раунд финансирования возглавил Panthera Growth Partners из Сингапура, среди участников также Alteria Capital, xto10x Technologies и Green Frontier Capital, являющийся существующим инвестором стартапа. Кроме того, в рамках этого раунда получено долговое финансирование в размере $2,5 миллиона.

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EMotorad, созданный три года назад, уже привлек более $22,5 миллиона инвестиций, и его целью является изменение ландшафта рынка электровелосипедов, который в настоящее время в большей степени зависит от китайских производителей. Компания стремится диверсифицировать этот рынок, развивая собственное производство в Индии.

EMotorad представлен на рынке 14 моделями электровелосипедов, которые доступны как на внутреннем рынке Индии, так и на мировых рынках. Цены на продукцию варьируются в пределах от $600 до $1,200 в США и от 600 до 1,500 евро в Европе.

Ключевыми преимуществами продукции EMotorad являются высокое качество, передовые технологии и качественное послепродажное обслуживание. Компания также обещает решать любые проблемы в течение 48 часов после получения жалобы от пользователя.

EMotorad нацелен на расширение своего присутствия как внутри Индии, так и на мировых рынках. Компания уже экспортирует свои электровелосипеды в более чем 18 стран мира, и у нее есть присутствие в пяти странах: США, Европе, Австралии, Японии и некоторых странах Ближнего Востока. EMotorad считает, что рынок электровелосипедов имеет большой потенциал для развития, и стремится стать лидером в этой области.

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Компания планирует увеличить глобальные продажи до 100 000 единиц к финансовому году 2025 года. EMotorad также рассматривает возможность конкуренции с китайскими брендами на мировом рынке электровелосипедов.