ByteDance, компания-владелец TikTok, объявила о массовых увольнениях в своем игровом подразделении Nuverse после двух лет амбициозных попыток войти на рынок видеоигр

После двух лет амбициозной деятельности, компания ByteDance, материнская компания TikTok, начала масштабные сокращения в геймдеве. Отдел геймдева, известный как Nuverse, значительно уменьшает свою деятельность после двух лет относительно неудовлетворительных результатов.

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"Мы регулярно пересматриваем наши бизнесы и вносим изменения, сосредотачиваясь на долгосрочных стратегических областях роста. В результате последнего обзора мы приняли сложное решение о реструктуризации нашего геймдев-бизнеса", - сообщил представитель ByteDance TechCrunch.

Массовые сокращения начались в понедельник, и многие сотрудники Nuverse все еще ожидают решения относительно своего будущего. Неясно, сколько сотрудников в итоге затронет реструктуризация, но к концу 2021 года Nuverse насчитывал около 3000 человек, как сообщает китайское технологическое издание LatePost.

ByteDance также совершила значительные аквизиции, включая приобретение перспективной студии Moonton за $4 миллиарда. Ранее в этом месяце Reuters сообщило, что компания планирует продать студию и провела встречи с фирмой из Саудовской Аравии.

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Неудачи ByteDance в геймдеве и его виртуальном проекте Pico вызывают сомнения в универсальности его стратегии, основанной на данных и A/B-тестировании, которая принесла успех TikTok. В отличие от коротких видеороликов, разработка успешных видеоигр требует гораздо больше времени и терпения.