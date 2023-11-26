Крупный поставщик компонентов для HDD, известный как Resonac, находящийся на Тайване, объявил о массовых увольнениях и закрытии своего завода

Согласно сообщениям Economic Daily и Sanli News, один из главных поставщиков компонентов для HDD на Тайване, известный как Resonac, принял решение масштабно сократить свой персонал и завершить свою деятельность. Эта компания является крупным производителем тонких пленок, используемых на поверхности жестких дисков.

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В сентябре 40 компаний, расположенных в Hsinchu Science Park на Тайване, уволили 165 сотрудников. В октябре ситуация ухудшилась, и 48 компаний уволили 496 работников, по данным UDN. Следует отметить, что большая часть этого массового сокращения связана с "крахом" компании Resonac. Кроме того, ожидается, что на ноябрьские показатели тоже повлияет решение Resonac проводить сокращение персонала поэтапно и полностью закрыть свой завод в Hsinchu, который ранее насчитывал почти 600 сотрудников.

Несмотря на неутешительные новости о сокращениях, стоит отметить положительный момент: согласно данным, предприятия в Hsinchu Science Park в целом насчитывают на 3,602 сотрудника больше, чем год назад, что означает ежегодный прирост в 2%. Общее количество производителей в научном парке к концу октября 2023 года составило 572 компании, что на семь больше, чем годом ранее. Таким образом, не все сегменты технологической индустрии находятся в сложном положении, как отрасль HDD.

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Несомненно, читатели не удивлены текущей ситуацией в отрасли HDD и компаниях, связанных с ней. Рост популярности SSD, с их привлекательным соотношением цены и производительности, привел к значительному снижению отгрузок HDD на 43% для компаний Seagate и WD, как отмечено ранее. Тем не менее, следует отметить, что спрос на HDD для центров обработки данных сохраняет свою стойкость, и некоторые эксперты видят в этом перспективу для отрасли.