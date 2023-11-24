Создана технология Wi-Fi с узконаправленным сигналом, позволяющая раздавать интернет только одному человеку, обеспечивая конфиденциальность и безопасность.

Ученые из Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) представили инновационную технологию Wi-Fi, способную создавать узконаправленные лучи сигнала, что позволяет предоставлять доступ к беспроводной сети только определенным пользователям. Эта технология, разработанная с использованием метода пространственного кодирования сигнала (Multiple Input Multiple Output или MIMO), расширяет полосу пропускания канала связи и делает возможным направлять сигнал Wi-Fi с высокой точностью.

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Один из ключевых ученых, аспирант факультета радиотехники и электроники НГТУ НЭТИ Вадим Соколов, пояснил, что они создали цифровую антенную решетку, способную "синтезировать виртуальную апертуру антенны". Это означает, что размер виртуальной апертуры превышает физический размер антенны, что, в свою очередь, позволяет создавать узкие лучи сигнала даже при небольших размерах антенны.

Применение этой инновационной технологии позволяет раздавать Wi-Fi сигнал только определенному пользователю, исключая доступ к сети для всех остальных, даже если они находятся рядом. Ученые также отмечают, что данная технология масштабируема, что позволяет создавать антенные решетки разных размеров для точного направления сигнала Wi-Fi.

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Эта разработка может быть весьма полезной для обеспечения безопасности беспроводных сетей, предотвращения несанкционированного доступа и повышения конфиденциальности передаваемой информации. Кроме того, она может найти применение в различных областях, где требуется точное направление сигнала Wi-Fi.