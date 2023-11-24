"Ростелеком" направил запрос в Минцифры с требованием проверить правомерность включения мобильной операционной системы "Ред ОС М" в реестр российского ПО

"Ростелеком" обратился в Минцифры с просьбой провести проверку по вопросу включения мобильной операционной системы "Ред ОС М" в реестр российского ПО.

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Эта система, разработанная "Ред софтом", базируется на Android Open Source Project (AOSP), что вызывает вопросы у "Ростелекома" относительно ее соответствия критериям "отечественности". Основной претензией "Ростелекома" является то, что "Ред ОС М" является прямым конкурентом их собственной операционной системы "Аврора", также основанной на иностранных технологиях.

Данный запрос ставит под сомнение положение не только "Ред ОС М", но и других программ и операционных систем в реестре, которые также используют Android как основу, включая ATOL OS. Подача жалобы "Ростелекомом" вызывает обеспокоенность относительно возможной цепной реакции исключений из реестра, что может затронуть множество других программ и операционных систем, связанных с Android.

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Это дело подчеркивает сложности в определении "отечественности" программного обеспечения, особенно в контексте глобализированных технологий и открытых исходных кодов, таких как Android.