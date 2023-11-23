В России обсуждается введение утилизационного сбора на импортную и отечественную электронику для поддержки местного производства.

Российские власти рассматривают новаторскую инициативу введения утилизационного сбора, ориентированного на электронную промышленность. Это предложение, активно обсуждаемое на уровне государственных структур, нацелено на сбор средств как с импортируемой, так и с отечественной электронной продукцией. Основная цель - поступление дополнительных финансов в сектор отечественного производства, чтобы укрепить его позиции на рынке и снизить зависимость от зарубежных поставок.

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По замыслу законодателей, в первый год после внедрения данной меры, утилизационный сбор будет применяться исключительно к импортной электронике. Затем, на второй год, сбор начнет взиматься и с российских производителей, но существенно меньшей ставкой по сравнению с иностранными компаниями. Этот шаг рассматривается как способ предоставления конкурентного преимущества национальным производителям.

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Тем не менее, введение этого сбора вызвало смешанные отклики среди участников рынка и экспертов. Некоторые из них выражают озабоченность по поводу возможного увеличения финансовой нагрузки на производителей, что может привести к росту розничных цен на электронные товары. Это, в свою очередь, может оказать давление на потребителей, увеличивая стоимость электроники. Таким образом, пока остается неясным, каким образом эта мера повлияет на рынок в долгосрочной перспективе и будет ли она эффективной в достижении своих целей по поддержке отечественного производства.