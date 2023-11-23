В 2023 году в России значительно вырос спрос на специалистов по ремонту оборудования Huawei, вследствие ухода компании с российского рынка и прекращения официального обслуживания.





В условиях текущего рынка России происходит заметное увеличение спроса на профессионалов, способных обслуживать и ремонтировать оборудование Huawei. Этот тренд стал особенно заметен в 2023 году, когда количество таких вакансий выросло на 28% по сравнению с предыдущим годом, превысив отметку в 7 тысяч по всей стране.

реклама

После того как Huawei прекратила свою деятельность в России и остановила поставки, российские компании столкнулись с необходимостью находить альтернативные способы поддержки и обслуживания своего телекоммуникационного и серверного оборудования. Это привело к росту спроса на специалистов, способных ремонтировать как базовые станции, так и другие виды техники Huawei.

При этом интересно отметить, что спрос на специалистов по ремонту оборудования американских производителей, таких как HP и IBM, остаётся стабильным или даже снижается. Это может свидетельствовать о постепенном переходе российских компаний к использованию отечественного оборудования и технологий.

Также наблюдается тенденция к увеличению самостоятельного обслуживания оборудования компаниями. В связи с отсутствием официальной поддержки от иностранных производителей, российские компании начали активнее нанимать внутренних специалистов или сотрудничать с местными сервисными центрами для поддержки и ремонта имеющегося оборудования.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Этот рост спроса на специалистов Huawei, возможно, будет стимулировать развитие соответствующих навыков и знаний в российском ИТ-секторе, что может привести к формированию новой ниши на рынке труда.