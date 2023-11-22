Компания Sonos планирует расширить свой ассортимент продукции, включая выпуск наушников, потокового устройства для телевизоров и обновленных моделей саундбаров.

Компания Sonos планирует расширить свои рынки в ближайшие годы, добавив к своему ассортименту новые продукты. В настоящее время Sonos специализируется на производстве смарт-колонок и саундбаров, но, согласно сообщению Bloomberg, она готовится выпустить высококачественные наушники с закрытыми оголовьями, беспроводные внутриканальные наушники и потоковое устройство для телевизоров.

реклама

Новые наушники будут конкурировать с продуктами, такими как Apple AirPods Max и AirPods, а также с аналогичными устройствами от Sony и Bose. Ориентировочная цена на наушники с закрытыми оголовьями Sonos превысит $400, что будет примерно соответствовать стоимости наушников Sony WH-1000MX5, оцененных в $400, но будет дешевле, чем AirPods Max от Apple за $549.

Потоковое устройство для телевизоров от Sonos также будет представлено на рынке, конкурируя с продуктами, такими как Apple TV и устройствами от Roku и Amazon. Ожидается, что оно будет стоить от $150 до $200, что значительно дороже аналогичных устройств от Apple, Amazon и Roku.

Sonos работает над расширением своей линейки продуктов, чтобы повысить объем продаж, который снизился в текущем году. В своем заявлении о финансовых результатах, генеральный директор Sonos Патрик Спенс выразил уверенность, что новые продукты составят значительную часть выручки компании к концу 2024 года.

Наушники с закрытыми оголовьями от Sonos ожидается выпустить к апрелю следующего года. Они будут доступны в черном и белом цветах, совместимы с другими продуктами Sonos и будут поддерживать голосовое управление музыкой. Кроме того, Sonos разрабатывает программное обеспечение, которое позволит управлять всем оборудованием Sonos в доме с помощью смартфона, даже находясь вне дома.

Потоковое устройство для телевизоров от Sonos появится на рынке к концу 2024 года или началу 2025 года. Оно будет работать на базе операционной системы Android и будет поддерживать потоковые приложения, аналогично существующим потоковым устройствам. Компания также ведет переговоры с Netflix и поставщиками живого телевизионного вещания для поддержки своего устройства.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

В дополнение к наушникам и потоковому устройству, Sonos также работает над обновленными версиями своего оборудования для домашнего кинотеатра, включая новый сабвуфер, второе поколение колонки Roam, новую версию высококачественной саундбара Arc и более дорогую колонку Era 100 с портом Ethernet, предназначенную для бизнеса. Новая версия саундбара Arc может стоить $1200, что значительно выше цены текущей модели, продаваемой за $900. Пока не известно, сколько будут стоить Era 100, Roam и сабвуфер.