Основатель Binance, Чанпэнг Жао, признается в вине по обвинениям в отмывании денег и уходит с поста генерального директора.

Основатель Binance, Чанпэнг Жао, готовится признать свою вину по федеральным обвинениям в отмывании денег и оставить свой пост генерального директора в компании, которую он основал. Это произошло в результате соглашения между Жао и криптовалютной биржей с правительством США, которое проводило многолетнее расследование деятельности компании. В соответствии с условиями сделки, Binance потеряет $2,5 миллиарда и выплатит штраф в размере $1,8 миллиарда. Чанпэнг Жао также будет лично уплачивать $50 миллионов.

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В течение трех лет Жао будет запрещено иметь какое-либо участие в деятельности Binance. В рамках соглашения он также признает свою вину во вторник по обвинениям в нарушении Закона о банковской тайне и причинении финансовой организации нарушений, как сообщает Reuters.

Binance, Чанпэнг Жао и другие лица были обвинены в недостаточных мерах по введению эффективной программы по борьбе с отмыванием денег. По данным Министерства юстиции, они умышленно нарушили экономические санкции "в осознанной попытке извлечь прибыль с американского рынка, не внедряя контрольные меры, предусмотренные законодательством США".

Судебные документы утверждают, что отсутствие мер по борьбе с отмыванием денег привело к тому, что Binance обеспечила проведение финансовых операций на сумму почти $900 миллионов, нарушая санкции против Ирана в период с 2018 по 2022 год.

Чанпэнг Жао подтвердил, что он уходит с поста генерального директора, и его место займет бывший глобальный руководитель региональных рынков Richard Teng. Binance продолжит свою работу, но будет подвергаться более строгим правилам. Компания должна будет усилить свою программу по борьбе с отмыванием денег и назначить независимого наблюдателя по соблюдению правил.

Это крупное соглашение между компанией и агентствами, такими как Комиссия по торговле товарными фьючерсами и Министерство финансов США. Binance остается в бизнесе, но с новыми правилами, и, несмотря на уход Чанпэнг Жао с поста генерального директора, компания может вернуться к инвестициям в будущем.

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