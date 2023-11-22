Шведская компания Teenage Engineering выпустила игрушечную машинку Grip Car, стоимостью $250, что вызвало удивление из-за высокой цены для такой продукции

Шведская компания Teenage Engineering поразила общественность необычной новинкой - игрушечной машинкой с невероятной ценой в $250. Эта маленькая металлическая игрушка представляет собой что-то среднее между декоративным элементом и игровым аксессуаром. Она изготовлена из алюминия и оснащена гладкими резиновыми колесами на подшипниках, что делает ее способной двигаться легко и плавно.

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Интересно, что компания Teenage Engineering, известная своими дорогими аудиоустройствами, редко выпускает подобные "игрушки". Этот продукт отличается от их обычных аудиоаппаратов, которые, несомненно, являются высококачественными и инновационными, но и имеют высокую цену.

Grip Car, как называется эта игрушка, доступна в трех цветах: красном, черном и алюминиевом. Создана она датским дизайнером Андерсом Хермансеном, который ранее работал с такими известными брендами, как Bang & Olufsen.

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Несмотря на свою высокую цену и необычность, Grip Car нашла своих поклонников, и в будущем она может стать коллекционным предметом. Похоже, что Teenage Engineering продолжает удивлять нас неожиданными и нестандартными продуктами.