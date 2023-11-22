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Сэм Альтман возвращается на пост генерального директора OpenAI всего через пять дней после своего увольнения, что закончилось серией неожиданных событий и перемещений в руководстве компании.
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После его увольнения организация пережила настоящую бурю событий. Бывший президент Грег Брокман, протестуя против решения, также возвращается на свою прежнюю должность. Оригинальный совет директоров был распущен и заменен временным советом, включающим Брета Тейлора (председателя), Ларри Саммерса и Адама Д'Анджело.
Это решение было достигнуто "по существу" и должно быть утверждено всеми сторонами. Новый временный совет будет отвечать за назначение постоянного совета директоров, который может включать до 9 членов и пересмотреть управление OpenAI. Один из этих постов, вероятно, достанется Microsoft, а также самому Сэму Альтману.
Сэм Альтман подтвердил эту новость и выразил надежду на продолжение сотрудничества с Microsoft. Важно отметить, что он не присоединится к Microsoft, несмотря на ранее объявленные планы, так как считает, что возврат в OpenAI - наилучший ход для него и его команды.
Инвесторы, включая Thrive Capital, приветствуют возвращение Альтмана и считают это лучшим исходом для компании и ее сотрудников.
Эта история развивалась быстро и драматично. Сначала произошло увольнение Сэма Альтмана, после чего Грег Брокман объявил об уходе в знак протеста. Затем был назначен временный генеральный директор, и совет директоров объявил, что Альтман был уволен за несоответствие в коммуникации. Весь этот хаос и неопределенность были вызваны неудачным увольнением и реакцией сотрудников.
Важно, что после открытого письма от сотрудников, угрозы ухода генерального директора и недовольства инвесторов, было достигнуто решение о возвращении Сэма Альтмана на пост генерального директора OpenAI.