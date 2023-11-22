Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Ubuntu превосходит Windows 11 на 20% в тестах на процессоре AMD Threadripper Pro 7995WX
Ubuntu опережает Windows 11 на 20% по производительности на 96-ядерном процессоре AMD Ryzen Threadripper Pro 7995WX, подтверждая преимущество Linux в обработке задач на процессорах с большим количеством ядер

реклама

В недавнем тестировании, проведенном Phoronix, было установлено, что операционная система Ubuntu работает на 20% быстрее, чем Windows 11, на новом 96-ядерном процессоре Ryzen Threadripper Pro 7995WX от AMD. Это тестирование подчеркнуло превосходство Linux в работе с процессорами с большим количеством ядер.

реклама

Тестируемая система была рабочей станцией HP Z6 G5, оснащенной процессором Ryzen Threadripper Pro 7995WX, 128 ГБ оперативной памяти DDR5-5200 от Hynix, SSD от Samsung и графической картой GeForce RTX A4000. Для тестов на Windows 11 использовалась версия Windows 11 Pro 23H2, в то время как для Linux был выбран Ubuntu 23.10.

Phoronix провел тесты процессора в различных задачах, требующих интенсивных вычислений, включая LuxCore, Intel Embree, OSPRay, Geekbench, Blender, кодирование видео и многое другое. В среднем, операционная система Linux была на 19,5% быстрее по сравнению с Windows 11 Pro, которая является стандартной ОС для рабочей станции HP.

В некоторых индивидуальных тестах Windows 11 Pro показала лучшие результаты, особенно в Kvazaar (открытый кодировщик HEVC), LuxCoreRender 2.6 и Geekbench 5, где Windows 11 была на 3,2-14% быстрее, чем Ubuntu. Однако в большинстве других тестов Linux показал лучшую производительность.

Наилучшие результаты Ubuntu превышали производительность Windows вдвое в тестах ASTC, asmFish, кодировании CPU с AV1, OSPRay, LuxCoreRender 2.6 (в сценах Rainbow Colors и Prism) и в бенчмарке DaCapo.

Linux продолжает превосходить Windows 11 в работе с процессорами с большим количеством ядер, такими как новый 96-ядерный Threadripper от AMD. Процессоры Threadripper исторически лучше работают на дистрибутивах Linux из-за различий в поведении планировщиков CPU в Windows и Linux. Windows, как правило, лучше адаптирована к обработке процессоров с меньшим количеством ядер, в то время как Linux широко используется в корпоративном сегменте, где часто используются процессоры с большим количеством ядер.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Windows значительно улучшилась в работе с архитектурами процессоров AMD с большим количеством ядер за последние годы, но, по-видимому, это все еще недостаточно, чтобы обогнать Linux. Для пользователей, которые часто используют многопоточные приложения высокой производительности и планируют приобрести рабочую станцию на базе Threadripper, переход на Linux может быть оправдан ради улучшения производительности.

#новости
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ТСН: командиры ВСУ украли 38 миллионов гривен на закупках генераторов
Сэм Альтман вернётся на пост гендиректора OpenAI
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

У РФ появился новый "Ланцет" — Z-53 будет искать групповые цели и уничтожать их в составе роя дронов
7
Иранские инженеры создали зенитный комплекс Mehran, способный сбивать американские истребители F-35
11
РСЗО "Торнадо-С" стремительно догоняет "Искандер" по мощности заряда и дальности запуска
1
Инсайдер: Из игры GTA 6 была вырезана основная функция
5
В США подготавливают к первому полету опытный сверхзвуковой самолет X-59
2
Высокие цены нефти и газа угнетают нефтехимическую отрасль Европы и на подходе жилищный кризис
1
Актер «Ходячих мертвецов» наконец-то получил главную роль в фильме о Человеке-пауке
1
Российская ракета РВВ-МД2 впечатлила экспертов – США смогут выпустить аналог только через 10 лет
3
В России решено блокировать иностранные почтовые сервисы – опубликован список первых шести сайтов
16
GeForce RTX 4070 SUPER не заменит базовую модель, обе будут сосуществовать на рынке
+
ФАС поручили разобраться с резким ростом цен на куриные яйца
6
«Ланцеты» стали ещё опаснее – чем ВСУ грозит появление в СВО модифицированных дронов-камикадзе
+
107 смартфонов Xiaomi получат новую ОС HyperOS, которая не имеет ничего общего с Android
1
Лучшие в мире SSD делает вовсе не Samsung — в топе Teamgroup, Crucial, Kingston и еще 15 брендов
20
Eurasian Times: первое применение авиабомб РБК-500 – зловещий знак для Украины
+
В России хотят заместить необходимый для электроники металл от зарубежных компаний на отечественный
1
Rockstar Games может выпустить ремастер Grand Theft Auto IV в 2024 финансовом году
2
Избранный президент Аргентины выступает против вступления страны в БРИКС
4
Die Welt: Мобилизация оставит Украину без рабочих рук, а фронте появляется всё больше пенсионеров
1
Сербия готова улучшать отношения с НАТО — глава государства
4

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
37
S-3 Viking – самолёт, при помощи которого США планировали топить советские подводные лодки
1
Мои пространные рассуждения о воинственном феминизме Голливуда и попытках борьбы с ним
1
Как избавиться от многих проблем с Windows, играми и софтом на ПК в 2023 году — мой опыт
25
Архитектура RISC-V — новое поле битвы технологической холодной войны
11
Кто убивает западных наемников в тылу на Украине — рассказала Al Mayadeen
5
Обзор и тестирование видеокарты ASRock Radeon RX 7900XTX Aqua
59
7 мифов об электромобилях и реальность
13
Канберра обвинила ВМС Китая в гидроакустической атаке против австралийских водолазов
1
МО РФ показало редкие кадры ночной работы Ка-52М "Аллигатор" - выстрелом ПТУР уничтожен танк ВСУ
+

Сейчас обсуждают

Апшеронский скакел
14:35
Да, что вы! Сущие копейки, вы о чëм!
ТСН: командиры ВСУ украли 38 миллионов гривен на закупках генераторов
Baron_05
14:34
Учитывая, что 780мнабирать может почти 33 тыс. то неубедительно. Ещё невышедшая будущая графика на 2-4% обогнала существующую в одном синтетическом тесте.
Новая интегрированная графика Intel опередила AMD Radeon 780M в OpenCL тесте Geekbench
devchidable
14:32
Военкоры подтвердили. Хотите - верьте, хотите - нет =) В результате атаки погибли около 25 человек, еще 100 человек ранены. © Lenta.ru
ВСУ нанесли удар M142 HIMARS по российским морпехам во время концерта ко Дню ракетных войск
REY_B_
14:29
Ну как бы не получила.... -НВидиа продаёт свои карты компаниям работающим с ИИ, с оплатой когда-нибудь, с будущей прибыли. Но вот только прибыли пока мизер, или нет вовсе.
NVIDIA получила рекордную прибыль +588%, а состояние Джесена Хуанга увеличилось до $43 млрд
OgoGoLog
14:28
"Но соотношение не в пользу РФ" "Но это факт" Ну т.е. ты подтвердил, что назвездел. Дальше смысла читать и нет. "соотношение не в пользу" Потому что у Украины не было больше.
ВСУ нанесли удар M142 HIMARS по российским морпехам во время концерта ко Дню ракетных войск
REY_B_
14:26
Ну да.... А мировые игровые компании могут заблокировать сервера для Сектора Газы.... Но только местным как-то не до "игр"!
США могут внести хуситов в свой список террористических организаций
REY_B_
14:23
А всё потому, что политики тупые. Они не понимают, что развитие, это естественный процесс поиска лучших решений. Да, США могут нагадить каким-то пиковым по развитию технологиям. Но основная технологич...
По мнению западных аналитиков, США не сумели ограничить технологическое развитие Китая
OgoGoLog
14:18
Админам плевать. Этот балбес уже на несколько статей УК РФ понаписал. Видать кто-то из местных специально его держит для подъема просмотров.
ВСУ нанесли удар M142 HIMARS по российским морпехам во время концерта ко Дню ракетных войск
AndyNebula
14:17
Не знаем. Спроси своих ТЦКашников. Весь интернет засрали видосами, как "мясо" ловят по ридней неньке.
ВСУ нанесли удар M142 HIMARS по российским морпехам во время концерта ко Дню ракетных войск
Andrej Осень
14:16
И не забывайте,что фашистам смерти не избежать. Вас,путинских мразей, российский народ на столбах перевешает. И это правильно...
99% военнослужащих ВСУ, это пойманные уклонисты, нежелавшие идти на службу
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем