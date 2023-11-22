Ubuntu опережает Windows 11 на 20% по производительности на 96-ядерном процессоре AMD Ryzen Threadripper Pro 7995WX, подтверждая преимущество Linux в обработке задач на процессорах с большим количеством ядер

В недавнем тестировании, проведенном Phoronix, было установлено, что операционная система Ubuntu работает на 20% быстрее, чем Windows 11, на новом 96-ядерном процессоре Ryzen Threadripper Pro 7995WX от AMD. Это тестирование подчеркнуло превосходство Linux в работе с процессорами с большим количеством ядер.

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Тестируемая система была рабочей станцией HP Z6 G5, оснащенной процессором Ryzen Threadripper Pro 7995WX, 128 ГБ оперативной памяти DDR5-5200 от Hynix, SSD от Samsung и графической картой GeForce RTX A4000. Для тестов на Windows 11 использовалась версия Windows 11 Pro 23H2, в то время как для Linux был выбран Ubuntu 23.10.

Phoronix провел тесты процессора в различных задачах, требующих интенсивных вычислений, включая LuxCore, Intel Embree, OSPRay, Geekbench, Blender, кодирование видео и многое другое. В среднем, операционная система Linux была на 19,5% быстрее по сравнению с Windows 11 Pro, которая является стандартной ОС для рабочей станции HP.

В некоторых индивидуальных тестах Windows 11 Pro показала лучшие результаты, особенно в Kvazaar (открытый кодировщик HEVC), LuxCoreRender 2.6 и Geekbench 5, где Windows 11 была на 3,2-14% быстрее, чем Ubuntu. Однако в большинстве других тестов Linux показал лучшую производительность.

Наилучшие результаты Ubuntu превышали производительность Windows вдвое в тестах ASTC, asmFish, кодировании CPU с AV1, OSPRay, LuxCoreRender 2.6 (в сценах Rainbow Colors и Prism) и в бенчмарке DaCapo.

Linux продолжает превосходить Windows 11 в работе с процессорами с большим количеством ядер, такими как новый 96-ядерный Threadripper от AMD. Процессоры Threadripper исторически лучше работают на дистрибутивах Linux из-за различий в поведении планировщиков CPU в Windows и Linux. Windows, как правило, лучше адаптирована к обработке процессоров с меньшим количеством ядер, в то время как Linux широко используется в корпоративном сегменте, где часто используются процессоры с большим количеством ядер.

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Windows значительно улучшилась в работе с архитектурами процессоров AMD с большим количеством ядер за последние годы, но, по-видимому, это все еще недостаточно, чтобы обогнать Linux. Для пользователей, которые часто используют многопоточные приложения высокой производительности и планируют приобрести рабочую станцию на базе Threadripper, переход на Linux может быть оправдан ради улучшения производительности.