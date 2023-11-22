G.Skill представила новую линейку оверклокабельной памяти ECC Zeta R5 Neo для процессоров AMD Ryzen Threadripper серии 7000.

Компания G.Skill анонсировала выпуск своих первых модулей оверклокабельной памяти ECC Zeta R5 Neo, предназначенных для процессоров AMD Ryzen Threadripper серии 7000. Новые комплекты памяти доступны в четырехканальных конфигурациях и предназначены для использования на платформах WRX90 и TRX50, ориентированных на рабочие станции и высокопроизводительные настольные системы.

реклама

Линейка продуктов Zeta R5 Neo включает в себя два продукта DDR5-6400 CL32-39-39-102: комплект из 64 ГБ, состоящий из четырех 16-гигабайтных R-DIMM модулей, и комплект на 128 ГБ, включающий четыре 32-гигабайтных R-DIMM модуля. Для систем на базе TRX50 достаточно одного комплекта, в то время как для WRX90 потребуется два четырехканальных комплекта. Все модули поддерживают профили EXPO от AMD для упрощения настройки и оснащены простыми теплораспределителями.

По словам G.Skill, как и другие высококлассные модули памяти, модули Zeta R5 Neo RDIMM основаны на отборных микросхемах памяти и в целом предназначены для оверклокинга. Однако точные пределы их разгона пока неизвестны, так как они зависят от многих факторов.

Нацеленные как на энтузиастов, так и на профессионалов, процессоры AMD Ryzen Threadripper серии 7000 используют зарегистрированные модули памяти с ECC для обеспечения максимальной надежности систем с объемом DRAM 1 ТБ или более. В связи с этим, поставщики модулей памяти выпускают модули памяти класса "энтузиаст" с ECC, специально адаптированные для последних процессоров AMD Threadripper.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

G.Skill объявила, что комплекты памяти Zeta R5 Neo для процессоров AMD Ryzen Threadripper серии 7000 будут доступны в этом месяце.