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Компания G.Skill анонсировала выпуск своих первых модулей оверклокабельной памяти ECC Zeta R5 Neo, предназначенных для процессоров AMD Ryzen Threadripper серии 7000. Новые комплекты памяти доступны в четырехканальных конфигурациях и предназначены для использования на платформах WRX90 и TRX50, ориентированных на рабочие станции и высокопроизводительные настольные системы.
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Линейка продуктов Zeta R5 Neo включает в себя два продукта DDR5-6400 CL32-39-39-102: комплект из 64 ГБ, состоящий из четырех 16-гигабайтных R-DIMM модулей, и комплект на 128 ГБ, включающий четыре 32-гигабайтных R-DIMM модуля. Для систем на базе TRX50 достаточно одного комплекта, в то время как для WRX90 потребуется два четырехканальных комплекта. Все модули поддерживают профили EXPO от AMD для упрощения настройки и оснащены простыми теплораспределителями.
По словам G.Skill, как и другие высококлассные модули памяти, модули Zeta R5 Neo RDIMM основаны на отборных микросхемах памяти и в целом предназначены для оверклокинга. Однако точные пределы их разгона пока неизвестны, так как они зависят от многих факторов.
Нацеленные как на энтузиастов, так и на профессионалов, процессоры AMD Ryzen Threadripper серии 7000 используют зарегистрированные модули памяти с ECC для обеспечения максимальной надежности систем с объемом DRAM 1 ТБ или более. В связи с этим, поставщики модулей памяти выпускают модули памяти класса "энтузиаст" с ECC, специально адаптированные для последних процессоров AMD Threadripper.
G.Skill объявила, что комплекты памяти Zeta R5 Neo для процессоров AMD Ryzen Threadripper серии 7000 будут доступны в этом месяце.