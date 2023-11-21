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Компания Western Digital расширяет свою линейку накопителей для PlayStation, представляя обновленную версию твердотельного накопителя WD_BLACK SN850P NVMe, специально разработанного для консолей PS5.
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Геймеры теперь могут сохранять до 100 игр, благодаря увеличенной в четыре раза емкости твердотельного накопителя WD_BLACK SN850P NVMe. Повышенная скорость чтения и записи, достигающая 7300 МБ/с и 6600 МБ/с соответственно для моделей 2 ТБ и 4 ТБ, обеспечивает безупречный геймплей с последними играми для PS5.
Новый WD_BLACK SN850P NVMe уже доступен на рынке Австралии по следующим ценам: 229 AUD за 1 ТБ, 339 AUD за 2 ТБ и 699 AUD за 4 ТБ. Продукт можно приобрести в магазинах JB HI-FI и других розничных точках страны.
Этот твердотельный накопитель представляет собой не только обновление хранилища для игроков PS5, но и шаг вперед в мире высокопроизводительных хранилищ данных.